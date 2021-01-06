SpinLaunch озвучила дату испытаний потенциально революционной «катапульты» для запуска космических ракет

Небольшая американская компания SpinLaunch может провести суборбитальные испытания своей центрифуги для запусков космических ракет в этом году.

Конкуренция на рынке космических запусков с каждым годом становится все более жесткой, что толкает разработчиков на разные необычные решения. Пожалуй, первое место по оригинальности занимает калифорнийский стартап SpinLaunch, предложивший концепцию космической «катапульты».

Как сообщает издание SpaceNews, первый суборбитальный тест системы могут провести позднее в этом году. Об этом в прошлом месяце сообщил Скотт Маклафлин, исполняющий обязанности исполнительного директора космодрома «Америка».

Компания, базирующаяся в городе Лонг-Бич (штат Калифорния), относительно мало рассказывала о своих усилиях по разработке ускорителя, который, по сути, должен служить первой ступенью комплекса. В основе идеи — предположение, что такой подход сделает запуски дешевле и позволит проводить их с большей частотой (в сравнении с обычными носителями).

Центрифуга SpinLaunch Источник изображения: techcrunch

Сегодня компания строит крупную центрифугу, которая позволит разгонять аппарат до скорости примерно М=5, прежде чем он будет «катапультирован». Предполагается, что длина ракеты-носителя будет примерно сравнима с длиной легкового авто. Ее возможностей должно хватать для вывода на орбиту небольших спутников.

В рамках предстоящих тестов ракета должна подняться на высоту примерно 100 километров, что даст разработчикам возможность проанализировать важнейшие показатели.

Концепция SpinLaunch / ©News Direct

Для достижения своих целей SpinLaunch планирует потратить 46 миллионов долларов в течение следующих десяти лет на расширение инфраструктуры космодрома. Взамен компания будет наделена правом на получение государственных субсидий, а также на помощь в профессиональном обучении.

Напомним, ранее на революцию в сфере ракетно-космических запусков нацелилась частная американская космическая компания Astra Space, которая базируется в Аламиде (Калифорния). Согласно утверждению фирмы, ее ракета станет самым простым и технологичным носителем в мире: благодаря этому цена пуска составит около 2,5 миллиона долларов.

Стоит, впрочем, отметить, что пока Astra Space может похвастаться лишь частичными успехами. Первый старт носителя Rocket 3.0 неоднократно переносили, во время подготовки к нему в прошлом году ракета получила повреждения. Впоследствии провели запуск носителя в варианте Rocket 3.1, который завершился неудачно. Старт Rocket 3.2 в декабре 2020-го также не был успешен в полной степени.

Куда лучше обстоят дела у другой американской компании — Rocket Lab, которая в прошлом году смогла впервые приводнить ступень своей ракеты-носителя.