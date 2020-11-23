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Rocket Lab впервые вернула ступень ракеты Electron после запуска

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Electron
Electron.
Источник изображения: Rocket Lab

Американская Rocket Lab вернула первую ступень носителя Electron после сегодняшнего старта: она успешно приводнилась в океане. В перспективе компания хочет использовать для возврата ступени воздушную систему захвата.

Запуск, выполненный в рамках миссии Return to Sender, стал знаковым — как для Rocket Lab, так и для всей мировой ракетно-космической индустрии. Американская компания впервые вернула ступень своей ракеты Electron обратно. И хотя в рамках пуска применили не штатную систему возврата, это приближает Rocket Lab к получению полноценного многоразового носителя.

Запуск произвели с площадки Rocket Lab № 1 — коммерческого космодрома, расположенного недалеко от мыса Ахурири на южной оконечности полуострова Махия (Новая Зеландия). На орбиту вывели несколько десятков малых спутников для разных операторов, а также фигурку садового гнома (это часть благотворительной акции, которую организовала компания Valve).


Первая ступень Electron / ©Rocket Lab

После старта и отделения первая ступень приводнилась в Тихом океане, примерно в 400 милях (650 километров) от побережья Новой Зеландии. «То, что команда достигла сегодня по возвращению первой ступени Electron, —настоящий подвиг. Это потребовало колоссальных усилий со стороны многих команд Rocket Lab, и приятно видеть, что усилия оправдались, и это важный шаг на пути к превращению Electron в многоразовую ракету», — заявил генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Первая ступень Electron

Источник изображения: Rocket Lab

Для посадки использовали парашютную систему. В дальнейшем Rocket Lab планирует ловить первую ступень, используя вертолет. Детально состояние запущенной сейчас ступени ракеты только предстоит проанализировать.

Electron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель, оснащенную двигателями Rutherford, созданными Rocket Lab. В качестве топлива двигатель использует керосин, в качестве окислителя — жидкий кислород. На первой ступени установлено девять Rutherford, на второй — один. На низкую опорную орбиту ракета-носитель может вывести груз массой 300 килограммов.

Напомним, в ноябре стало известно, что Россия приступила к разработке двигателя для многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ». Концепция предполагает использование крылатой ступени, которая будет садиться после запуска «по-самолетному».

А в октябре сообщалось о начале эскизного проектирования российской многоразовой ракеты, которую создают в рамках проекта «Амур-СПГ». Она должна получить возвращаемую первую ступень, которая будет совершать посадку, используя свои двигатели.

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Страны
Новая Зеландия
Россия
США
Компании
Rocket Lab
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