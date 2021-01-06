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Naked Science

Live: запуск ракеты Electron с экспериментальным спутником Monolith

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Electron
Electron.
Источник изображения: Rocket Lab

В скором времени (дату объявят позже) должен состояться первый запуск ракеты-носителя Electron со стартового комплекса LC-2, расположенного в США. В качестве полезной нагрузки выступает небольшой спутник американских ВВС. Трансляцию запуска вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Наступивший год станет исключительно важным для частной американской компании Rocket Lab, разработавшей потенциально многоразовый носитель Electron.

Среди главных событий — первый запуск с новой стартовой площадки LC-2, расположенной на территории Среднеатлантического регионального космопорта на острове Уоллопс в штате Виргиния. До этого старты проводили с площадки LC-1 на полуострове Махиа (Новая Зеландия).

В качестве полезной нагрузки во время предстоящего запуска выступит небольшой экспериментальный спутник американских ВВС Monolith. Его хотят использовать для отработки новых конструкций полезной нагрузки.

Напомним, в прошлом году ракета Electron прошла важную веху в своем развитии: после запуска ее ступень впервые приводнилась в акватории Тихого океана. В перспективе ступень носителя хотят ловить в воздухе, используя для этого вертолет. Предполагается, что ее многоразовое применение сделает ракету дешевле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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