ВМС Китая получили сразу три новых корвета

Военно-морские силы Китайской Народной Республики получили три новых корвета проекта 056А. Это усилит и без того существенно возросший в последние годы потенциал флота Поднебесной.

Третьего января этого года на военно-морской базе в городе Гуанчжоу провели торжественную церемонию ввода в состав ВМС КНР трех корветов проекта 056А. Они стали 63-м, 64-м и 65-м по счету кораблями соответственно.

Таким образом, корвет этого типа еще больше утвердился в качестве одного из самых многочисленных кораблей в составе китайского флота. Стоит отметить, что по меньшей мере еще несколько корветов Военно-морские силы должны будут получить в скором будущем.

Корвет этого проекта — практически новый: программу строительства начали активно реализовывать в 2012 году. Такие корабли призваны решать широкий круг задач, включая патрулирование, противолодочную и противокорабельную борьбу.

Корветы проекта 056А Источник изображения: bmpd

Напомним, недавно состоялось знаковое для Военно-морского флота России событие: в его состав ввели первый корвет проекта 20385. Он сможет нести широкий арсенал вооружений, в том числе перспективную гиперзвуковую ракету «Циркон».