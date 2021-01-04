Построен еще один самолет Ту-214

Как сообщают споттеры, в декабре 2020 года в Казани были начаты летные испытания построенного на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова (филиале ПАО "Туполев") самолета Ту-214ПУ (заводской номер 44912033, серийный номер 533, регистрационный номер RA-64533). Предположительно, это третий и завершающий самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ, изготовленный по контракту 2017 года на три самолета этого типа для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации.

Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44912033, серийный номер 533, регистрационный номер RA-64533). Казань, декабрь 2020 года (с) Дмитрий Ромашко / AviMedia / russianplanes.net ( ссылка )

Первый построенный на КАЗ самолет Ту-214ПУ, и первый по контракту 2017 года для СЛО (заводской номер 44811031, серийный номер 531, регистрационный номер RA-64531), совершил первый полет в Казани 28 декабря 2018 года и был передан СЛО летом 2019 года. Второй самолет Т-214ПУ по данному контракту (заводской номер 44912032, серийный номер 532, регистрационный номер RA-64532) совершил первый полет 19 июня 2020 года, однако, по данным на конец декабря оставался в Казани, и неясно, был ли он до сих пор передан СЛО. Таким образом, начавший летные испытания в Казани в декабре самолет с регистрационным номером RA-64533 стал вторым Ту-214, постьроенным на КАЗ в 2020 году.

Напомним, что в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и Госкорпорацией "Ростех" на поставку трех воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031 (серийный номер 531), 44912032 (серийный номер 532) и 44912033 (серийный номер 533). На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными заводскими номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.

Позднее стало известно, что данные три самолета достраиваются в конфигурации Ту-214ПУ для СЛО "Россия". Основанием для строительства указанных трех самолетов Ту-214 для СЛО "Россия" стали Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "ОАК" и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев". Таким образом, ГК "Ростех" выступает формальным головным заказчиком трех данных самолетов Ту-214ПУ у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента Российской Федерации.

К настоящему времени СЛО "Россия" уже располагает 15 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.

Суммарно к настоящему времени таким образом на Казанском авиационном заводе построены 33 самолета Ту-214, а общее количество машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 87 единиц.