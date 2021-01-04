Войти
bmpd.livejournal.com

Построен еще один самолет Ту-214

1402
0
+2

Как сообщают споттеры, в декабре 2020 года в Казани были начаты летные испытания построенного на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова (филиале ПАО "Туполев") самолета Ту-214ПУ (заводской номер 44912033, серийный номер 533, регистрационный номер RA-64533). Предположительно, это третий и завершающий самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ, изготовленный по контракту 2017 года на три самолета этого типа для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации.

Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44912033, серийный номер 533, регистрационный номер RA-64533). Казань, декабрь 2020 года (с) Дмитрий Ромашко / AviMedia / russianplanes.net ( ссылка )

Первый построенный на КАЗ самолет Ту-214ПУ, и первый по контракту 2017 года для СЛО (заводской номер 44811031, серийный номер 531, регистрационный номер RA-64531), совершил первый полет в Казани 28 декабря 2018 года и был передан СЛО летом 2019 года. Второй самолет Т-214ПУ по данному контракту (заводской номер 44912032, серийный номер 532, регистрационный номер RA-64532) совершил первый полет 19 июня 2020 года, однако, по данным на конец декабря оставался в Казани, и неясно, был ли он до сих пор передан СЛО. Таким образом, начавший летные испытания в Казани в декабре самолет с регистрационным номером RA-64533 стал вторым Ту-214, постьроенным на КАЗ в 2020 году.

Напомним, что в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и Госкорпорацией "Ростех" на поставку трех воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031 (серийный номер 531), 44912032 (серийный номер 532) и 44912033 (серийный номер 533). На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными заводскими номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.

Позднее стало известно, что данные три самолета достраиваются в конфигурации Ту-214ПУ для СЛО "Россия". Основанием для строительства указанных трех самолетов Ту-214 для СЛО "Россия" стали Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "ОАК" и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев". Таким образом, ГК "Ростех" выступает формальным головным заказчиком трех данных самолетов Ту-214ПУ у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента Российской Федерации.

К настоящему времени СЛО "Россия" уже располагает 15 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.

Суммарно к настоящему времени таким образом на Казанском авиационном заводе построены 33 самолета Ту-214, а общее количество машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 87 единиц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-204
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
Туполев
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.07.2020
Построен новый Ту-214 для СЛО
09.07.2020
«Черные дыры» авиапрома
21.01.2020
Положение на Казанском авиационном заводе
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
04.09.2009
"Мы вынуждены поддерживать производство убыточных самолетов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"