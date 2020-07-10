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Построен новый Ту-214 для СЛО

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Как сообщают, на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев", завершилась постройка самолета Ту-214ПУ (заводской номер 44912032, серийный номер 532, регистрационный номер RA-64532) - второго самолета специального назначения-пункта управления из трех единиц, строящихся по контракту 2017 года для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации. Данный борт совершил первый полет в Казани, по известным данным, 19 июня 2020 года и стал первым самолетом Ту-214, построенным за последние полтора года.

Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44912032, серийный номер 532, регистрационный номер RA-64532) после завершения покраски на АО "Спектр-Авиа". Ульяновск, 08.07.2020 (с) АО "Спектр-Авиа"

8 июля 2020 года ульяновское АО "Спектр-Авиа" сообщило о завершении покраски этого нового самолета Ту-214ПУ (RA-64532) в ливрею СЛО "Россия".

Предыдущий построенный на КАЗ самолет Ту-214ПУ, и первый по контракту 2017 года для СЛО (заводской номер 44811031, серийный номер 531, регистрационный номер RA-64531), совершил первый полет в Казани 28 декабря 2018 года и был передан СЛО летом 2019 года.

Напомним, что в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и Госкорпорацией "Ростех" на поставку трех воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031 (серийный номер 531), 44912032 (серийный номер 532) и 44912033 (серийный номер 533). На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными заводскими номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.

Позднее стало известно, что данные три самолета достраиваются в конфигурации Ту-214ПУ для СЛО "Россия". Основанием для строительства указанных трех самолетов Ту-214 для СЛО "Россия" стали Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "ОАК" и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев". Таким образом, ГК "Ростех" выступает формальным головным заказчиком трех данных самолетов Ту-214ПУ у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента Российской Федерации.

К настоящему времени СЛО "Россия" уже располагает 15 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.

Суммарно к настоящему времени таким образом на Казанском авиационном заводе построены 32 самолета Ту-214, а общее количество построенных машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 86 единиц.

Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44912032, серийный номер 532, регистрационный номер RA-64532) после завершения покраски на АО "Спектр-Авиа". Ульяновск, 08.07.2020 (с) АО "Спектр-Авиа"

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Страны
Россия
Продукция
Ту-204
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
Туполев
Проекты
2020-й год
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