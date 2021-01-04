Kyodo (Япония): под Новый год Япония объявляет о включении в борьбу с Россией и Китаем под верховенством США

В Новый год правительство Японии решило подключиться к войне с российским и китайским сверхзвуковым ракетами под водительством США. Сами японские военные говорят о трудности этой миссии. Однако многие японские читатели настроены воинственно. «Японии самой нужны сверхзвуковые ракеты! Хватит прятаться за мирную Конституцию! Нам нужно атомное оружие!»

Как сообщает японское Kyodo, источники этого информационного агентства в правительственных кругах 30 декабря сообщили о том, что кабинет министров Японии в тот же день утвердил новую программу работ, связанных с противодействием новым российским и китайским сверхзвуковым ракетам, летающим со скоростью, превышающей 5 Махов и способным преодолевать существующие сети противоракетной обороны.

Программа начнет практически осуществляться уже с самого начала будущего года. Данная программа входит в целую цепь мероприятий, предпринимаемых США для сдерживания России и Китая в разработке новых видов ракетных вооружений, которые Америка считает серьезной угрозой для своей безопасности и безопасности союзников.

На данном этапе Япония активно подключается к совместным со США системам наблюдения, разведки и сопровождения полетов сверхзвукового оружия. Для этого будут использоваться уже существующие и вновь запускаемые Японией миниатюрные искусственные спутники Земли. Япония примет участие и в совместных со США новых исследовательских проектах в этой области. В частности, соответствующие японские ведомства и государственные организации подключатся к расширению действующей американской сети разведывательных спутников "Constellation", число которых может в будущем быть доведено до нескольких тысяч штук.

Вместе с тем, многие источники агентства Kyodo в японских правительственных органах высказывают мнение о том, что бороться с российским и китайским сверхзвуковым оружием, этим новым фактором, серьезно меняющим весь расклад в области вооружений ("Game Changer"), очень сложно. "Если сверхзвуковую ракету и удастся обнаружить, то сбить ее даже с помощью новейших американских ракет почти невозможно. И это факт".

Комментарии японских читателей

ber

Нечего мучиться со всякими перехватами ракет! Нужно разведывать стартовые позиции противника и бить прямо по ним!

ryo

Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственный сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!

spx

История учит: агрессия начинается там, где нарушается баланс противостоящих сил! Японии тоже нужно создавать свое сверхзвуковое оружие и уничтожать военные базы противника!

hkd

Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех, которая не давала бы ракетам возможности достигнуть цели и постоянно сбивала бы их с курса!

ivk

Исследования в области противоракетной обороны - это хорошо. Но война состоит не только из обороны, но и наступления! Японии остро нужны продвинутые наступательные вооружения, которые могли бы эффективно сдерживать противника и уничтожать его военную мощь!

kaz

Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы для того, что в упреждающем порядке разгромить военные базы противника!

sky

Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя! Настоящее мирное государство должно обладать таким потенциалом сдерживания, чтобы предотвратить саму возможность нападения со стороны врага! Вот такие меры защиты я поддерживаю!

lin

Ну вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника! Все боятся ядерного удара возмездия!

aol

Нам ничего не остается, как разработать и создать побольше ракет с дальностью поражения 2000 км, чтобы держать под прицелом Пекин. Только так мы сможем сдерживать китайцев! Разместить их следует на подводных лодках или кораблях с системами Aegis. Наземные системы ПРО Aegis Ashore слишком уязвимы.

iwa

Нам нужно активнее находить военное применение нашим передовым космическим наработкам. Одних только технологий наших космических ракет и зондов "Хаябуса" достаточно, чтобы насытить ими военно-космические разработки!

rea

Хватит уже ритуальных танцев вокруг этих трех "неядерных принципов" Японии! Нам нужно атомное оружие! И чем скорее, тем лучше!

ryc

Да здравствует японо-американский союз!

yaa

А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?