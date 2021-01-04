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Рогозин объяснил необходимость патентовать фразу «Поехали!» на примере водки

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Источник изображения: Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил необходимость патентовать фразу «Поехали!» на примере водки. Его переписка с подписчиком появилась в официальном аккаунте Рогозина в Twitter.

Так, один из пользователей прокомментировал публикацию Рогозина о планах госкорпорации исследовать в 2021 году Луну и дальний космос фотографией бутылки с надписью «Поехали!». «Ну, "Поехали!" Сыктывкарский ЛВЗ уже представил на рынок новую водку», — подписал снимок юзер.

В ответ на это глава «Роскосмоса» заявил, что именно поэтому они регистрируют патенты на использование «космических брендов». «Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам», — заключил он.

Ранее в декабре Рогозин рассказал о планах госкорпорации исследовать Луну и дальний космос в 2021 году. По его словам, в следующем году «Роскосмос» приступает к реализации программы этих исследований, а также продолжит подготовку к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику.

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