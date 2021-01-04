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Naked Science

Конкурент Starlink призвал регуляторные органы проверить спутниковую группировку SpaceX на экологичность

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©SpaceX
©SpaceX.
Источник изображения: naked-science.ru

Развитие компанией SpaceX крупномасштабного «созвездия» Starlink для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру вызывает опасения у многих. В частности, у оператора спутникового телевидения Viasat, который попросил Федеральную комиссию по связи США (FCC) пересмотреть лицензию компании Илона Маска в связи с экологическими опасениями.

Правда, трудно сказать, каковы мотивы компании Viasat: то ли это жест отчаяния в преддверии скорых финансовых проблем, то ли дело действительно в заботе об окружающей среде. Впрочем, одно другому не мешает. Как пишет портал Spacenews, спутниковый оператор сделал официальный запрос в FCC (документ может быть недоступен с российских IP-адресов). Согласно опубликованным деталям, Viasat просит повременить с одобрением расширения орбитальной группировки Starlink еще на три тысячи аппаратов. А вместо этого провести анализ влияния проекта SpaceX на окружающую среду.

Опасения делятся на три категории. В первую очередь Viasat беспокоит космический мусор, который неизбежно появится в ходе эксплуатации «созвездия» Starlink. Чем больше на орбите аппаратов, тем выше шанс их столкновения с тем или иным объектом. В спутники SpaceX может врезаться микрометеорит, они могут столкнуться друг с другом либо с иным космическим аппаратом. Такие события на орбитальных скоростях неизбежно приведут к образованию большого количества обломков. А эти обломки, в свою очередь, имеют все шансы повредить другую технику в космосе. До живописания мифического «эффекта Кесслера» Viasat, конечно, не доходит, но краски сгущает.

Вторая претензия к Starlink — негативное влияние на экологию процессов выведения спутников на орбиту и возврата их в атмосферу. Вышедшие из строя или закончившие свой срок работы на орбите аппараты сходят с нее и сгорают в плотных слоях газовой оболочки Земли. Во время этого процесса часть объектов может достичь поверхности, а в воздух попадают продукты горения. С запусками ракет все логично и понятно: сжигание колоссальных объемов топлива приводит к образованию всяких разных парниковых газов (CO2 и водяной пар) и соединений, разрушающих озоновый слой (оксид азота).

Ну а третья категория опасений Viasat уже не раз обсуждалась как в прессе, так и в профессиональном сообществе. Речь, конечно, о помехах, которые крупные спутниковые группировки на низких орбитах создают для астрономических наблюдений. Все эти аргументы для FCC снабжены достаточно подробными объяснениями и даже ссылками на авторитетные источники. И может показаться, что SpaceX придется пересмотреть свои планы. Компания такие серьезные обвинения пока никак не комментирует, только Маск в своем Twitter-аккаунте уже успел отмахнуться: «Starlink представляет угрозу только для прибылей Viasat, больше похоже на это».

Слева направо: нижняя сторона спутников Starlink, спутники Starlink в диспенсере для их выведения на орбиту, спутник Starlink с разложенной солнечной панелью

Источник изображения: SpaceX

Однако у Илона Маска есть повод для язвительных ответов. Во-первых, Американское астрономическое сообщество (AAS) вместе с рядом организаций отрасли еще в августе предложило пути взаимовыгодного сосуществования ученых и операторов спутниковых группировок. SpaceX активно работает в кооперации с астрономами и отражающая способность ряда элементов аппаратов Starlink снижена до минимума. По сравнению с первыми версиями спутников новые почти не видны даже в мощные оптические телескопы. Аналогично идут исследования в части радиоастрономии. Однако, даже если полностью незаметными спутники Starlink сделать не удастся, их орбиты известны точно, и в большинстве случаев во время наблюдений достаточно делать поправки.

О загрязнении атмосферы и Земли сгорающими космическими аппаратами в SpaceX также подумали. Например, сами спутники сделаны так, чтобы с максимальной вероятностью полностью сгорать в верхних слоях атмосферы. Наконец, вероятность отказа аппаратов Starlink существенно ниже, чем указано в подсчетах Viasat. Компания учитывала все спутники серии, включая первые экспериментальные, большая часть которых уже сведена с орбиты. Конструкция более поздних версий была существенно доработана.

Таким образом, остается всего два действительно вызывающих опасения вопроса — вред от ракетных выхлопов и попадание продуктов сгорания спутников в атмосферу. Влияние этих факторов на экологию активно изучается, и, согласно современным представлениям, они не наносят сколь-нибудь заметный вред. Однако интенсивное развитие проекта и его аналогов может привести к пересмотру этого мнения.

Федеральная комиссия по связи США никогда не рассматривала экологический вопрос при выдаче разрешений на деятельность спутников связи. Они были исключенной категорией — ввели в середине 1980-х на основе взвешенного анализа учеными и специалистами отрасли. Американская некоммерческая исследовательская организация «Аэрокосмическая корпорация» (Aerospace Corporation) рассматривает спутники как потенциальную угрозу экологии планеты. Однако без дополнительного изучения этого вопроса делать выводы нельзя. Чем входящие в нее ученые и занимаются.

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