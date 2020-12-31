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Запускаемое США российским РД-180 оказалось неизвестным «Роскосмосу»

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Источник изображения: Фото: Gene Blevins / Reuters

В публикации журнала «Русский космос», издаваемого «Роскосмосом», признается неизвестным предназначение космического аппарата USA-310, запущенного 13 ноября с мыса Канаверал в интересах Национального управления военно-космической разведки США ракетой Atlas V, получающей российский двигатель ДР-180.

«Миссия, получившая обозначение NROL-101, первоначально намечалась на сентябрь, но неоднократно откладывалась по техническим причинам либо из-за неблагоприятной погоды. Назначение запущенного космического аппарата с условным обозначением USA-310, его характеристики и параметры орбиты засекречены», — отмечается в публикациии.

«Связник? Разведчик?» — задаются вопросом в издании, называемом главным российским журналом о космосе.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет объединяться с американской компанией SpaceX, поскольку последняя является подрядчиком Пентагона. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание чиновника, заметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.

В январе 2018 года генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаша» Игорь Арбузов признал, что возглавляемое им предприятие находится в сильной финансовой зависимости от американских заказов, в частности, основная часть выручки компании формируется из поставок двигателей РД-180 и РД-181 в США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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