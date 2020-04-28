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«Роскосмос» обвинили в продажности Пентагону

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Источник изображения: Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

«Роскосмос» продает ракетные двигатели в Соединенные Штаты, где они используются для запусков космических аппаратов в интересах Пентагона, следует из заявления РИА Новости члена-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.

Эксперт прокомментировал апрельское заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать с компанией SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.

«Такие обвинения можно предъявить всем, например, Boeing и Lockheed Martin, которым "Роскосмос" продает ракетные двигатели. Или самому "Роскосмосу", доля гособоронзаказа в продукции которого достигает 40-50 процентов. И это нормально, потому что "Роскосмос" решает и гражданские, и военные заказы», — сказал Ионин.

В апреле корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, в котором похвалилась бомбежками Ирака, Афганистана, Сербии и Ливии.

В том же месяце ракета Falcon 9 компании SpaceX, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V альянса United Launch Alliance, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.

В марте компания Lockheed Martin поставила заказчику 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

В январе 2018 года в интервью «Известиям» генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов признал, что возглавляемое им предприятие находится в сильной финансовой зависимости от американских заказов. По его словам, зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки НПО, тогда как остальное приходится на госзаказ. Арбухов уточнил, что основная часть выручки предприятия формируется из поставок ракетных двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance (совместная компания Boeing и Lockheed Martin) и РД-181 для Northrop Grumman.

Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman являются ведущими американскими военно-промышленными компаниями. Ракетные двигатели РД-180 и РД-181, которые Россия поставляет США, используются для создания ракет, на которых запускаются не только гражданские, но и американские военные космические аппараты.

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Афганистан
Ирак
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Сербия
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Продукция
Atlas V
AW-101
B-2 Spirit
EH-101
F-35
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