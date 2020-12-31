В МИД Турции уточнили информацию о рабочей группе с США по С-400

ЦАМТО, 30 декабря. Турция и США ведут переговоры о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам источник в турецком МИД.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о договоренности между Турцией и США о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 и о начале технических переговоров.

"По теме С-400 совместная рабочая группа с США пока не создана, идут технические переговоры. Министр имел в виду, что рабочая группа на техническом уровне по теме санкций между Турцией и США будет сформирована", – сказал источник.