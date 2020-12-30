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ЦАМТО

В РВСН продолжают поступать колесные дорожные машины для инженерного оборудования полевых позиций

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Колёсная дорожная машина (КДМ)
Колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 29 декабря. В 2020 году продолжилось оснащение инженерных подразделений РВСН специальной техникой. Колесные дорожные машины поступили в ракетные соединения, расположенные от Тверской до Иркутской областей.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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