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Интерфакс-АВН

Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с вызовами от России и Китая

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: REUTERS/Scanpix/LETA

Вашингтон. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Избранный президент Джо Байден в понедельник подчеркнул необходимость модернизации вооруженных сил США на фоне растущих стратегических угроз со стороны России и Китая.

"Мы должны быть в состоянии внедрять инновации и переосмысливать нашу защиту от растущих угроз в новых сферах, таких как киберпространство", - сказал Байден на пресс-конференции после брифинга представителей разведки и обороны по вопросам национальной безопасности.

По его словам, для решения проблем, которые представляют для США Россия и Китай, "необходимо модернизировать наши оборонные приоритеты, чтобы лучше сдерживать агрессию в будущем, а не продолжать чрезмерно инвестировать в унаследованные системы, предназначенные для борьбы с угрозами прошлого".

Он также отметил, что недавняя кибератака против федеральных ведомств представляет серьезную угрозу для нацбезопасности США.

"Мы должны сократить разрыв между тем, где наши возможности находятся сейчас, и тем, где они должны быть, чтобы лучше сдерживать, обнаруживать, разрушать и реагировать на такого рода вторжения в будущем", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Кибербезопасность
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