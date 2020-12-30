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Украина продала США «устанавливаемые» на кораблях России РЛС

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Источник изображения: Изображение: НИИ «Квант-Радиолокация»

Украина продала США многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) освещения надводной обстановки и целеуказания, которые «во времена СССР и до начала военного противостояния с Российской Федерацией» поставлялись Москве, заявил Defense Express директор Научно-исследовательского института радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» Эдуард Касапов.

По его словам, возглавляемое им предприятие выступает разработчиком радаров «Минерал», «Монолит» и «Минерал-МЭ», которые «устанавливались на значительном количестве различных боевых кораблей, а также на отдельных типах средств целеуказания береговых комплексов, которые сейчас есть в арсенале той же Российской Федерации».

Как отметил Касапов, предприятие в 2020 году поставило США РЛС «Минерал-МЭ». «Вероятно, она им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции, что указывает на актуальность изделия», — заявил он.

Директор «Квант-Радиолокации» также заметил, что украинскому мобильному береговому противокорабельному комплексу ЖК-360МЦ «Нептун» (известному как «уничтожитель» Крымского моста) радар «Минерал-У» «может потребоваться больше всего».

В декабре командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что ударные беспилотники MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые задействуют в учениях на территории Украины. Таким образом американские беспилотники в ходе учений протестируют на прочность системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

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