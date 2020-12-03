Войти
Lenta.ru

ВВС США испытают на прочность системы ПВО Украины

202
0
0
Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Ударные беспилотники MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые задействуют в учениях на территории Украины. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

Американские беспилотники в ходе учений «Чистое небо» испытают на прочность системы противовоздушной обороны (ПВО), состоящие на вооружении украинской армии. Так, БПЛА попытаются пробить защиту украинских ПВО у западной границы страны.

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам встречи представителя ВВС США в Европе Кевина О'Брайена и исполняющего обязанности главы воздушного командования «Запад» Воздушных сил Украины генерал-майора Дмитрия Карпенко, которая состоялась во Львове 1 декабря. «Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку», — пояснил Карпенко.

Ранее в декабре сообщалось, что украинские военные провели учения, где применили опыт недавней войны в Нагорном Карабахе. Легендой учений стало «освобождение» неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Подразделения ВСУ отработали применение беспилотников на гористой местности по образцу боевых действий в Карабахе.

До этого стало известно, что Украина перебросила в Донбасс ударные БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, которые были основой воздушных атак азербайджанской армии в Карабахе. Отмечалось, что шесть таких беспилотников были направлены в Краматорск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
США
Турция
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
27.11.2020
Ответ и «Жнецу», и «Байрактару»: российские ударные БПЛА
02.11.2020
Румыния показывает привычную приспособляемость
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
16.10.2019
Век беспилотника от"Ястреба" до "Охотника"
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса