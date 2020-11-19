Украина перебросила в Донбасс преуспевшие в Карабахе турецкие беспилотники

Украина перебросила в зону проведения операции Объединенных сил в Донбассе ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, всего в Краматорск было направлено шесть таких беспилотников. Других подробностей не приводится.

Ранее в ноябре эксперты предположили, что Украина, оценив опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе, где Bayraktar TB2 удалось преуспеть в противостоянии с вооружением армянских военных, захочет использовать эти беспилотники для собственного блицкрига в Крыму.

До этого замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко отмечал, что после войны в Карабахе Россию могут ждать «горькие сюрпризы» на Украине, поскольку Киев располагает тем же вооружением, что Турция поставляла Азербайджану. В частности, речь идет о Bayraktar TB2, которые, по мнению специалиста, за последний год доказали, что могут решать задачи «даже стратегического уровня».

В сентябре The Drive написало, что aзербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки. Согласно изданию, для этого использовались беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.