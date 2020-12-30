Разработчики устранили основные недостатки ракеты «Ангара-А5»

По словам вице-премьера Юрия Борисова, российские разработчики исправили недостатки, ранее выявленные у ракеты «Ангара-А5». Теперь носитель соответствует заявленным характеристикам.

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» в будущем должна стать для России одним из основных инструментов для вывода полезной нагрузки на орбиту. Именно поэтому программа ее испытаний настолько важна.

Нужно сказать, разработчики планомерно исправляют ранее выявленные недостатки. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, сейчас ракета подтвердила свои возможности. «Характеристики “Ангары” уже соответствуют всем требованиям основного заказчика — Минобороны», — приводит слова Борисова РИА Новости.

Это важный этап программы. В прошлом году вице-премьер заявил, что по итогам первого запуска характеристики ракеты не подтвердились.

Напомним, носитель тяжелого класса «Ангара-А5» выполнил первый в своей истории старт 23 декабря 2014 года. В целом запуск прошел успешно. В качестве нагрузки тогда использовали неотделяемый от разгонного блока «Бриз-М» габаритно-массовый макет космического аппарата.

Второй запуск ракета «Ангара-А5» после многочисленных переносов сроков выполнила недавно, а именно — 14 декабря. Вскоре после старта орбитальный модуль с разгонным блоком «Бриз-М» и грузо-весовым макетом космического аппарата успешно отделился от третьей ступени.

Второй запуск «Ангара-А5» стал по совместительству третьим для представителей семейства «Ангара»: свой самый первый старт ракета (версия «Ангара-1.2ПП») выполнила 9 июля 2014 года.

В разное время в России прорабатывали различные варианты развития семейства. В январе этого года стало известно, что космическое ведомство и Минобороны провели согласование облика перспективного носителя увеличенной грузоподъемности на базе «Ангара-А5»: ракета получила обозначение «Ангара-А5М». Предполагается, что этот носитель даст оборонному ведомству расширенные возможности для вывода на орбиту спутников.

Согласно данным, приведенным раньше, при запуске с космодрома Восточный ракета позволит вывести на низкую опорную орбиту грузы массой до 27 тонн. У базовой версии этот показать составляет 24 тонн. Еще более мощная, чем «А5М», версия получила обозначение «А5В»: она сможет вывести на низкую опорную орбиту до 38 тонн грузов.

При этом Россия, насколько можно судить, не отказывается от создания полноценной сверхтяжелой ракеты-носителя, которую можно было бы использовать для запусков пилотируемых экспедиций к естественному спутнику нашей планеты.