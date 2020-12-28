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Рогозин назвал глобальную цель России в космосе

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Источник изображения: Фото: ESO

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая в Twitter на вопрос пользователя vilchinskydenis, назвал глобальную цель России в космосе.

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», — заявил менеджер.

Таким образом Рогозин ответил на вопрос в ветке под своим постом, посвященном подготовке к пуску ракеты «Союз-2» Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Это все здорово конечно, но каковы цели? За [американской компанией] Space X следит весь мир, потому что у Маска есть четкая цель попасть на Марс и сделать спутниковый интернет. Он к ним идет, за этим интересно наблюдать. А каковы глобальные цели у нас в космосе?» — спросил пользователь.

По его мнению, сформулированная Рогозиным цель не является четкой, но «красиво звучит».

Ранее глава госкорпорации назвал санкции, введенные госкорпорацией против Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», в 2020 году обеспечившего проведение 14 из 16 российских пусков, обязательным наказанием «завода и его коллектива за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают». Сумма претензий «Роскосмоса» к данному предприятию превышает 4,7 миллиарда рублей.

В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых введены санкции за сотрудничество с военными, в частности, самарский РКЦ «Прогресс».

В настоящее время на РКЦ «Прогресс» проводятся массовые сокращения, а «Роскосмос» выводит деньги из этого предприятия.

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