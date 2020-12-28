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«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 миллиардов рублей

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Источник изображения: Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

Госкорпорация «Роскосмос» подала к производителю ракет-носителей «Союз» — самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс» — иск на 4,7 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует информация из картотеки Арбитражного суда Москвы, передает РИА Новости.

Отмечается, что иск поступил в суд 24 декабря. На данный момент он пока не принят к рассмотрению. Основания исковых требований в судебных материалах также не указаны.

В начале декабря сообщалось, что «Роскосмос» нашел среди подрядчиков бракодела, который изготовил некачественные детали для ракет «Союз-2». Неисправной оказалась целая партия клапанов для двигателей первых ступеней ракет. По итогам проверки были установлены номер партии, смена и мастер, который допустил брак при производстве клапанов в 2016 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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