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Naked Science

«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей

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Пуск ракеты «Союз-2»
Пуск ракеты «Союз-2».
Источник изображения: «Роскосмос»

Государственная корпорация «Роскосмос» ввела санкции против собственного дочернего предприятия «РКЦ «Прогресс». Иск на сумму более 4,7 миллиарда рублей был подан в связи с отказом спутника на орбите. Это далеко не первые финансовые претензии к одному из ведущих российских ракетно-космических предприятий, возникающие в 2020 году.

Поначалу конкретная причина судебного иска была неясна. В пятницу, 25 декабря, издание ТАСС сообщило, что «Роскосмос» потребовал у «Прогресса» почти пять миллиардов рублей из-за невыполнения требований контракта. В пресс-службе госкорпорации объяснили действия организации законодательством РФ. Согласно букве закона, «Роскосмос» обязан применять санкции к любым исполнителям, если контракт был исполнен ненадлежащим образом. Пикантности ситуации добавляло недавнее внесение «РКЦ «Прогресс» в санкционный список Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (BIS).

Позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей личной странице в социальной сети Facebook объяснил произошедшее. По его словам, государственная корпорация действительно вынуждена предъявить иск своей дочерней структуре. Иначе на скамье подсудимых могут оказаться уже руководители «Роскосмоса». А причиной всему выход из строя неназванного спутника почти сразу после запуска. Космический аппарат был произведен и выведен в космос «РКЦ «Прогресс», поэтому все претензии можно адресовать только к этому предприятию.

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П». Неудачная эксплуатация какого именно космического аппарата послужила причиной для судебного иска не уточняется. Но, скорее всего, речь о третьем аппарате серии «Ресурс-П». Он был выведен на орбиту в 2016 году, проработал пять месяцев и у него отказал блок радиопередатчиков. После этого штатная работа аппарата стала невозможна

Источник изображения: «РКЦ «Прогресс»

Дмитрий отмечает, что ситуация неприятная — нынешним сотрудникам ракетно-космического центра (РКЦ) приходится отвечать за ошибки и недочеты предыдущей команды. С тех пор, как тот контракт был исполнен ненадлежащим образом уже сменилось руководство и «Роскосмоса» и «Прогресса». Рогозин пообещал, что вопрос будет решен «в интересах [общего] дела». Хотя после сразу добавил, что это будет непросто. Но пожелал директору предприятия Дмитрию Баранову не переживать и продолжать работать. В настоящий момент Баранов находится на космодроме Куру во Французской Гвиане и готовит запуск ракеты «Союз» с площадки Европейского космического агентства (ЕКА).

«РКЦ «Прогресс» — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Именно на нем производятся ракеты-носители семейства «Союз-2», при помощи которых выполняется подавляющее большинство запусков в РФ. Помимо этого, «Прогресс» разрабатывает спутниковые платформы и участвует в государственных проектах по созданию перспективных ракет. В частности, менее чем две недели назад «Роскосмос» заключил с этим предприятием контракт на техническое проектирование носителя сверхтяжелого класса.

Несмотря на высокую значимость для отрасли «РКЦ «Прогресс» страдает от систематических финансовых проблем. Например, в июне 2020 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к этому предприятию на 2,1 млрд руб. Также в этом году была упразднен собственный летный отряд, а последние пять лет «Прогресс» активно распродает имущество: цеха, автомобили и промышленное оборудование. Попутно с этими процессами идет и сокращение сотрудников. Не менее проблемным выглядит и другой столп российской космонавтики — «РКК «Энергия». По данным издания ТАСС, ее убыток за девять месяцев 2020 года составил 11,4 миллиарда рублей, что на 4 миллиарда больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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Страны
Гвиана
Россия
США
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Союз РН
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
28.12.2020 03:10
Ужас , ведущее космическое предприятие находится в таком плачевном положении.
-1
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