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ТАСС

Убыток производителя кораблей "Союз" вырос на 4 млрд рублей

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Макет перспективного космического корабля, разрабатываемого РКК "Энергия"
Макет перспективного космического корабля, разрабатываемого РКК "Энергия".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Сумма непокрытого убытка РКК "Энергия" за первые девять месяцев 2020 года составила 11,4 млрд рублей, в 2019 году за тот же период показатель был на уровне 7,3 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сумма непокрытого убытка Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос, является производителем пилотируемых кораблей "Союз МС") за первые девять месяцев 2020 года составила 11,4 млрд рублей, в прошлом году за тот же период показатель был на уровне 7,3 млрд рублей, говорится в отчете предприятия за III квартал.

"За 9 месяцев 2020 года получен отрицательный финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности, основными причинами которого являются: исполнение обязательств ПАО "РКК "Энергия" по передаче части работ по проекту "Ангосат-2" в АО "ИСС имени академика М. Ф. Решетнева"; превышение отрицательных курсовых разниц над положительными", - пояснили в корпорации.

В отчете также уточняется, что увеличение непокрытого убытка на 4,1 млрд рублей (56,38%) отразилось на росте показателя "соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов" на 33,78%.

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-2" создается в РФ взамен аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России, после чего он был признан ангольской стороной неработоспособным.

В то же время в РКК "Энергия" сообщили, что Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата. В мае в консолидированной финансовой отчетности корпорации сообщалось, что работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева.

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Страны
Ангола
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз ПКК
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