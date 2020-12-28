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Россия построит 14 АПЛ

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ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей»
ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей».
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

До 2027 года для Военно-морского флота (ВМФ) России будет построено 14 атомных подводных лодок (АПЛ) проектов «Борей-А» и «Ясень-М», передает «Красная звезда» заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

По его словам, до указанного срока ВМФ страны ежегодно будет получать по одной субмарине проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

Об этом руководитель рассказал в ходе посещения «Севмаша» (Северодвинск), где производятся данные АПЛ.

В публикации газеты отмечается, что в настоящее время на предприятии проходит масштабная модернизация, в частности, модульно-агрегатный метод, используемый при строительстве АПЛ третьего поколения, заменяется блочно-модульной технологией, применяемой при создании субмарин четвертого поколения. В издании утверждается, что это «должно снизить трудоемкость и сроки строительства».

12 декабря подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30». В публикации американского журнала Popular Mechanics это назвали превью конца цивилизации.

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
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Севмаш
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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