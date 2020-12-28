Россия спустила на воду исследовательское судно проекта 02670

Российские судостроители спустили на воду судно «Евгений Горигледжан». Его будет эксплуатировать Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны.

О спуске на воду океанографического судна «Евгений Горигледжан» сообщил ТАСС. Церемонию провели на территории калининградского Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», который входит в состав ОСК (Объединенная судостроительная корпорация). Судно должны передать заказчику в следующем году.

«Сегодня мы спускаем на воду новое океанографическое исследовательское судно “Евгений Горигледжан”. Уверен, коллектив завода в 2021 году с достоинством и честью сдаст этот корабль», — заявил на церемонии представитель ГУГИ Александр Коновалов.

«Евгений Горигледжан» Источник изображения: bmpd

«Евгений Горигледжан» перезаложили в 2016 году, используя в качестве базы морской буксир МБ-305. В 2018-м работы приостановили. На протяжении прошлого года шли переговоры о дальнейшей реализации соглашения. Наконец, в январе 2020-го состоялось подписание дополнительного договора, предполагающего, что срок действия контракта продлят.

Судно будет проводить подводные технические работы. Его водоизмещение составляет четыре тысячи тонн. В состав экипажа входят 32 человека, кроме этого, на борту могут разместиться несколько десятков членов экспедиции. Автономность плавания составляет 30 суток.

Напомним, в прошлом году российские судостроители официально спустили на воду исследовательское судно «Академик Агеев», также предназначенное для ГУГИ. Технический спуск судна на воду провели еще в 2017-м, однако, по всей вероятности, никаких активных работ над ним долгое время не вели.

Судно «Академик Агеев» Источник изображения: bmpd

Одним из самых важных событий российского судостроения в уходящем году стал ввод в строй мощнейшего на сегодня атомного ледокола — судна «Арктика» проекта 22220. Сегодня продолжаются испытания второго ледокола этого проекта, названного «Сибирь». Всего хотят построить пять таких судов.

Не менее значимым событием стала закладка летом этого года мощнейшего атомного ледокола будущего — судна проекта 10510 «Лидер». Этот ледокол будет иметь водоизмещение (полное) 71 380 тонн. Длина «Лидера» составит 209 метров, а ширина — 47,7 метра. Мощность ледокола — 120 МВт. В состав экипажа войдут 127 человек. Предполагается, что судно введут в строй примерно во второй половине десятилетия. Всего планируют построить три «Лидера».