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ТАСС

В Калининграде спустили на воду исследовательское судно "Евгений Горигледжан"

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Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, февраль 2020 года
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, февраль 2020 года.
Источник изображения: "Вперед!" / ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Судно строится для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Его планируется передать заказчику в ноябре 2021 года

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", строящееся для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, спущено на воду на калининградском Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в пятницу.

"Сегодня мы спускаем на воду новое океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан". Уверен, что коллектив завода в 2021 году с достоинством и честью сдаст этот корабль", - сказал на церемонии временно исполняющий должность начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Александр Коновалов.

"Срок передачи судна заказчику - ноябрь 2021 года. Задание, которое стоит перед заводом "Янтарь", будет выполнено в срок", - отметил генеральный директор завода Илья Самарин.

Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" перезаложено в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. В ноябре 2018 года работы по ремонту и переоборудованию судна были приостановлены, в течение всего 2019 года велись переговоры по дальнейшему исполнению государственного контракта. 31 января этого года было подписано дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, а в феврале работы были возобновлены.

Главной заявленной задачей судна станет "проведение подводных технических работ". Водоизмещение "Евгения Горигледжан" - 4 тыс. тонн, автономность плавания - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции. Судно разработано Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
ЦМКБ "Алмаз"
Янтарь ПСЗ
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