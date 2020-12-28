ВМС Ирана готовятся выйти в открытый океан.

Комментируя тенденции в развитии иранских военно-морских вооружений, аналитики Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО), отметили группы артиллерийских систем, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и торпедного вооружения.

Производство новых вооружений для ВМС Ирана

Прежде всего, внимание экспертов привлекла разработанная в стране 20-мм система оружия ближнего боя (close-in weapon system, CIWS) под названием «Каманд» (Kamand). В новостных репортажах иранских СМИ утверждалось, что система обладает высокой скорострельностью, от 4 до 7 тыс. выстрелов в минуту, и эффективной дальностью поражения до 2 км. В ноябре 2018 года командующий ВМС ИРИ контр-адмирал Х.Ханзади заявил, что «Каманд» планируется к установке на кораблях, выполняющих миссии «в глубоких и отдаленных водах», в первую очередь на новом фрегате «Саханд». Как предполагают западные обозреватели, прототипом для иранской система послужила российская 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная АУ АК-630.

Система оружия ближнего боя «Каманд»

В секторе БПЛА в конце 2019 года прошла презентация новой иранской беспилотной системы вертикального взлета и посадки (vertical take-off and landing, VTOL). Дрон получил обозначение «Пеликан-2» (Pelican-2). Поскольку в мероприятии одновременно участвовали командующий иранской армией генерал-майора Абдолрахим Мусави (Abdolrahim Mousavi) и контр-адмирала Х.Ханзади, это привело к предположению, что система предназначается для использования всеми видами ВС страны.

Вертикальные взлет и посадку БПЛА с помощью четырех горизонтально расположенных винтов, а существенно больший задний двигатель толкает аппарат в режиме полета. Электрооптика расположена впереди и защищена прозрачным колпаком. Конструкция имеет две антенны: одна для управления БПЛА, вторая, вероятно, служит каналом для передачи данных. Утверждения, что БПЛА способен работать на больших расстояниях, специалисты подвергают сомнению, поскольку «Пелкан-2» работает от батареи, что ограничивает его оперативные возможности. Также предполагается, что дрон не способен нести вооружение и используется только в режимах разведки и целеуказания.

БПЛА «Пеликан-2» с вертикальным взлетом и посадкой

Согласно публичному заявлению контр-адмирала Х.Ханзади БПЛА «Пеликан-2» будут развернуты на борту фрегатов «Саханд» и «Джамаран», которые имеют вертолетные палубы, необходимые для эксплуатации БПЛА из-за его размеров.

В 2017 году иранская пресса сообщила, что малая подводная лодка «Гадир» во время военно-морских учений «Велайят 95» успешно применила отечественную торпеду «Валфаджер» (Valfajr). По официальным данным ВМС ИРИ, испытание завершились точным попаданием и разрушением корабля-цели. «Валфаджер» производится с 2015 года и считается копией северокорейской торпеды CHT-02D. Система наведения торпеды использует пассивное акустическое слежение. Дальность действия до 15 км. Вес боевой части 220 кг.

Иранская торпеда «Валфаджер»

В конце 2019 года, во время посещения выставки достижений военно-морского флота, командующий ВМС ИРИ заявил журналистам, что в рамках проекта «Джаск-2» началось серийное производство крылатой ракеты «Джаск» (Jask), и все иранские подводные лодки (ПЛ) будут вооружены подобными системами. Упоминалась также версия «Джаск-3», которая «позволит использовать более широкий спектр ракетных возможностей на подводных лодках». Подчеркивается, что в том же месяце командующий ВМС ИРИ дал понять: «У подводной лодки «Фатех» есть такая возможность, и мы продемонстрируем ее на предстоящих учениях».

Кроме того, согласно некоторым западным источникам, военно-морские силы Ирана обладают копией российской сверхскоростной торпеды ВА-111 «Шквал», но пока неясно, находится ли она в активном состоянии. Со слов морского эксперта по подводной войне Саттона (H.I. Sutton) «Шквал» – «оружие, используемое подводной лодкой при обычной торпедной атаке другой субмарины». Эксперт не обладает доказательствами того, что находящиеся в составе ВМС ИРИ российские ПЛ проекта «Варшавянка» оснащены этими торпедами. По его оценке, подобное оружие для своей поддержки потребовало бы обширных модификаций.

Недостатки логистики и новые возможности

Как отмечается в РУМО, для достижения истинного оперативного потенциала «голубой воды» логистическая поддержка представляет собой серьезный пробел, который ВМС ИРИ необходимо заполнить. В настоящее время планы приобретения судов материально-технического обеспечения, как представляется, отсутствуют. Вместо этого ВМС ИРИ для действий на больших расстояниях продолжает включать в состав оперативных соединений вспомогательное судно «Харг».

Вспомогательное судно «Харг» ВМС Ирана

Как уже указывалось, недавно судно посетило с миссией Джакарту, что по подсчетам специалистов составляет примерно 50-суточный переход в оба конца. Имея ангары и большую полетную палубу, «Харг» способен поддерживать до трех вертолетов «Си Кинг» (Sea King) и де факто служит для ВМС ИРИ вертолетоносцем. По сообщению «Тегеран таймс» от 29 октября 2019 года «Харг» до прибытия в Индонезию в составе 64-й оперативной флотилии совместно с фрегатом «Алванд» (F 71) участвовал в патрулировании Аденского залива. По предположению аналитиков РУМО, 64-я флотилия вернулась в Бендар-Аббас после менее чем восьми недель в море.

На дальнее патрулирование также направляются два легких нефтеналивных судна типа «Бендер Аббас» (Bandar Abbas). Каждое имеет полетную палубу и телескопический ангар, что говорит о способности принимать и поддерживать один вертолет Agusta Bell 204/212. В марте 2019 года сообщалось, что судно обеспечения «Бендар Аббас» (421) совместно с фрегатом «Сабалан» (F 73, тип «Алванд») в составе 61-й оперативной флотилии проводило патрулирование между Красным и Аравийским морями в проливе Баб-эль-Мандаб.

Согласно американским источника, новейшим элементом модернизации надводного флота Ирана станет строительство эсминца типа «Персидский залив» (Persian Gulf). Как было отмечено, хотя ВМС ИРИ классифицируют свой тип «Моудж», как эсминцы, по своим характеристикам они больше напоминают корветы. В этой связи будущий тип «Персидский залив» аналитики склонны рассматривать в качестве первого разработанного в национальном масштабе эсминца. К этому можно добавить, что адмирал А.Растегари в апреле 2020 года упомянул о будущем корабле, как о «тяжелом эсминце» с именем «Негин» (Negin).

Макет эсминца типа «Персидский залив».

Согласно макету, показанному иранскими СМИ, корабль получил эволюционный дизайн с растянутым корпусом, основанным на фрегате «Саханд». Водоизмещение эсминца составит 7000 тонн (согласно А.Растегари, 6000 тонн). Вооружение: один многоствольный 20-мм CWIS «Каманд» перед вертикальными ПУ с ЗУР «Саяд-2», одна 72-мм морская пушка «Фаджер-27», два тройных 533-мм торпедных аппарата, сдвоенные ПУ ПКР «Нур», РЛС с фазированной антенной решеткой и мачта, вмещающая дополнительные радары и электронику. В модель включен закрытый ангар, который может разместить два вертолета Agusta Bell 204/212. Демонстрировавшийся макет имел на полетной палубе вертолет неопределенного типа, что, по мнению экспертов, с некоторой вероятностью может свидетельствовать о планируемом обновлении парка морских вертолётов Ирана.

По утверждению адмирала А.Растегари разработка модели «тяжелого эсминца» уже завершена и, возможно, его закладка состоится уже в текущем 2020 году. Размеры корабля позволят ему проводить патрулирование на больших расстояниях с автономией до двух месяцев, что «дает ВМС ИРИ стратегический потенциал». Учитывая прошлые показатели, в РУМО полагают, что иранская судостроительная промышленность сможет поставить три подобных эсминца к 2030 году.

Таким образом, командование военно-морских сил ИРИ целенаправленно реализует планы по наращиванию потенциала сил в привычной зоне ответственности и за её пределами. Очевидно, что эта тенденция будет сохраняться, но её реализация ввиду очевидных причин растянется не менее, чем на десятилетие. Несомненно, с определенного момента присутствие обновленных ВМС ИРИ в Атлантическом океане станет фактом. Вместе с тем, значительное технологическое отставание ВПК страны еще долго не позволит боевым кораблям Ирана на равных конкурировать с продукцией американского судостроения.

По материалам журнала NAVAL FORCES

Часть I. Фрегаты типа «Моудж»

Часть II. Ракетные катера и подводные силы