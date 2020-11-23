ВМС Ирана готовятся выйти в открытый океан.

Согласно публикациям американских военных изданий от декабря 2019 года, ВМС Ирана готовы к развертыванию в Атлантическом океане. Столь смелое утверждение ссылается на представленный в том же году доклад Разведывательного управления министерства обороны США «Военная мощь Ирана». Как отмечается авторами документа, назначенные иранским кораблям миссии всё чаще проходят за пределами обычных для них зон ответственности.

Более десяти лет ВМС Исламской Республики Иран (ИРИ) поддерживают почти непрерывные развертывания на больших расстояниях от пунктов базирования. Они включают учения с ВМС других государств, операции по борьбе с пиратством в Аденском заливе и посещения иностранных портов. Поддерживая эту тенденцию, в конце февраля 2020 года после 25-дневного плавания 66-я оперативная флотилия (или оперативный флот) ВМС ИРИ прибыла в Джакарту, Индонезия.

66-я оперативная флотилия ВМС ИРИ прибывает в Джакарту

Если еще недавно деятельность иранских ВМС увязывалась с выполнением их основной задачи по защите территориальных вод и экономических интересов в Каспийском море, Персидском и Оманском заливах, то теперь это меняется. Как показывает оценка аналитиков РУМО, долгосрочные амбиции предполагают трансформацию ВМС ИРИ от береговой обороны к системе с потенциалом для действий в «открытом море». В этой связи, символический визит в Джакарту в значительной степени подкрепляет заключение РУМО о стремлении иранского руководства демонстрировать флаг далеко за пределами Аравийского моря.

Очевидно, что достижение такого статуса потребует значительной модернизации сил флота. Хотя 66-я оперативная флотилия и показала способность к преодолению значительных расстояний, входившие в её состав корабли, корвет «Баяндор» (Bayandor 81) и вспомогательное судно «Харг» (Kharg, бортовой номер 431), первоначально введены в эксплуатацию в 1964 и 1984 году соответственно. По оценке РУМО, несмотря на инвентаризацию преимущественно стареющих кораблей, ВМС ИРИ «умеренно эффективны» и добиваются проведения операций большого размаха, поддерживая имеющиеся активы в эксплуатационной готовности.

В докладе прогнозируется, что достижение желаемого статуса военно-морского флота потребует значительных инвестиций в современные боевые и вспомогательные корабли. При этом отмечается, что ограниченные международными санкциями судостроительная отрасль и другие предприятия ВПК Исламской Республики в последние годы смогли обеспечить медленную, но непрерывную поставку ВМС Ирана новых кораблей и систем вооружений различных классов.

ВМС Ирана наращивают возможности фрегатов «Моудж»

Крупнейшим классом военных кораблей, которые в настоящее время строит Иран, являются фрегаты УРО типа «Моудж» (Moudge). (Необходимо отметить, что командование ВМС ИРИ позиционирует эти корабли, как эсминцы эскорта, а в соответствии с западной классификацией они в большей степени соответствуют корветам). Проект является местным развитием легких фрегатов английской постройки типа «Алванд» (Alvand), поставленных Ирану в 1970-х годах. Очередной корабль проекта «Моудж» введен в состав флота в декабре 2018 года. По сообщениям государственного телевидения ИРИ, фрегат «Саханд» (Sahand, F 74) обладает большей дальностью и боевой устойчивостью, чем корабли проектов «Алванд» и «Моудж» более ранней постройки.

Фрегат УРО «Саханд» F 74 типа «Моудж»

По утверждению военно-морского аналитика Тревора ХОЛЛИНГСБИ (Trevor Hollingsbee), фрегат «Саханд» построен Иранским судостроительным и оффшорным промышленным комплексом (Iran Shipbuilding & Offshore Industries Complex Co., ISOICO) в Бендар-Аббасе и отличается от более ранних конструкций, демонстрируя скрытые характеристики. В частности, при полном водоизмещении 1400 тонн и длине 96 м корабль имеет четыре дизельных двигателя Pielstick, обеспечивающие ему скорость до 25 узлов. При численности экипажа в 140 человек возможность автономных действий «Саханд» без пополнения запасов в море эксперт оценивает в пять месяцев.

Основным вооружением «Саханд» являются четыре противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) «Нур» (Noor) или их модификация «Гадер» (Qader). Ракеты способны поражать цели на дальности до 200 км. В качестве прототипа при их разработке послужила ПКР китайского производства C-802. Установленные на фрегате артиллерийские системы включают: расположенную в носовой части корабля 76-мм морскую пушку «Фаджер-27» (Fajr-27, нелицензированная копия орудия OTO Melera 76/62 Compact), 40-мм АУ «Фетал» (Fetal, нелицензированная копия автоматической пушки Bofors 40/70) и две 20-мм пушки, являющиеся реинжинирингом модели Oerlikon GAM-BO1.

Пуск ПКР "Кадер"

Комплекс средств противовоздушной обороны ограничен двумя пусковыми установками ЗУР «Саяд-2» (Sayad-2), разработанными на базе американской стандартной ракеты RIM-66. Два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата предназначены для борьбы с подводными лодками и позволяют применять самонаводящиеся торпеды национального производства. Предполагается, что торпеды наводятся по следу корабля и являются результатом реинжиниринга американской модели Mk48. Фрегат оснащен иранскими РЛС контроля воздушного и надводного пространства и, несмотря на отсутствие ангара, может использовать один противолодочный вертолет модели Agusta Bell 214.

Следует отметить, что к моменту ввода в состав ВМС фрегата «Саханд» (F 74) флот ИРИ имел всего два корабля типа «Моудж»: «Джамаран» (Jamaran, F 76) и «Дамаванд» (Damavand, F 77). Причем статус последнего к тому моменту был не определен, поскольку в январе 2018 года корабль выбросило штормом на волнолом ВМБ Бендер-Энзели (Каспийское море). Эксперты США оценили инцидент с крупнейшим кораблем иранских ВМС на Каспии, как серьезный удар по программе модернизации иранского флота.

Авария с фрегатом «Дамаванд»

Предназначенный для учебных целей «Дамаванд» закладывался в 2009 году на верфи «Шахид-Таджди» (Shahid Tajdi), спущен на воду в 2013 и передан ВМС в 2014 году (по другим данным в 2015). По заявлению командующего ВМС ИРИ контр-адмирала Хоссейна Ханзади (Hossein Khanzadi), фрегат планируется отремонтировать и перестроить, оснастив системой вертикального пуска. Вместе с тем, Т.Холлингсби скептически относится к подобным декларациям, указывая на то, что иранцы неоднократно заявляли о неизбежном возвращении «Дамаванд» на службу. Следует отметить, что, несмотря на то, что, анализируя спутниковые снимки, полученные ВМС США, специалисты пришли к выводу о полной утрате фрегата, согласно открытым источникам, восстановление «Дамаванд» в Бендер-Энзели (а возможно строительство нового корабля) всё-таки ведется.

В ноябре 2019 года командующий ВМС ИРИ объявил, что новый фрегат типа «Моудж», названный «Дена» (Dena, F 75) будет поставлен в феврале 2020 года. На тот момент какой-либо дополнительной информации не приводилось. Конкретнее ситуацию с новым кораблем пояснил адмирал Амир Растегари (Amir Rastegari), глава Организации судостроительной промышленности при Министерстве обороны и поддержке ВС Ирана (MODAFL). Согласно его интервью от 4 апреля 2020 года, опубликованном на сайте MODAFL, фрегат «присоединится к ВМС в месяце бахман» (с 20 января по 18 февраля 2021 года). На корабле планируется установить систему вертикального пуска ракет, РЛС с АФАР, новую систему связи, а также провести значительные изменения в его двигательной установке.

Помимо того А.Рестегари сообщил, что ВМС запросили еще один фрегат проекта «Моудж», но эта заявка пока не утверждена. Западные обозреватели полагают, что очередной корабль станет дополнением к тому, который строится на Каспийском море и заменит «Дамаванд». Всего ожидается строительство до трех новых фрегатов проекта «Моудж».

Продолжение следует …

По материалам журнала NAVAL FORCES