США раскрыли подробности об истребителе шестого поколения

Истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США, с большой вероятностью получит второго пилота, представляемого системами искусственного интеллекта (ИИ). Подробности соответствующей программы раскрыл помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер, пишут издания Popular Mechanics и Breaking Defense.

Менеджер уверен, что в самолете NGAD «будет находиться второй пилот с ИИ, возможно, даже [созданная на основе алгоритмов игры в шахматы система ИИ] ARTUµ». По его словам, система ИИ будет играть вспомогательную роль по отношению к человеку-пилоту. Ропер отметил, что основная уязвимость систем ИИ заключается в их логике, тогда как реальные военные действия могут не подчиняться последней, что потребует присутствия человека для принятия решений в нестандартных ситуациях.

В октябре в публикации Breaking Defense одной из угроз, которая может снизить финансирование программы NGAD, были названы самолеты пятого поколения F-35 Lightning II.

В сентябре Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.