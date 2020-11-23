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В США назвали угрозу истребителю шестого поколения

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Источник изображения: Фото: US Navy / Globallookpress.com

В публикации американского издания Breaking Defense одной из угроз, которая может снизить финансирование программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения, названы самолеты пятого поколения F-35 Lightning II.

Согласно эксперту по обороне и бюджету Центра стратегических и международных исследований (США) Тодду Харрисону, текущая финансовая ситуация позволяет предположить, что бюджет программы NGAD будет сокращен.

«Но что еще более важно, это показывает, что Военно-воздушные силы все еще не полностью продали Конгрессу свой подход по закупкам [в рамках NGAD] и почему им нужен истребитель шестого поколения прямо сейчас, в то время как они все еще наращивают закупки истребителей четвертого и пятогого поколений», — отметил специалист.

Издание пишет, что ряд лиц «выразили обеспокоенность тем, что концепция NGAD может подорвать закупки ВВС истребителей F-35 без ощутимого улучшения возможностей в ближайшей и среднесрочной перспективе».

В сентябре помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе, истребитель шестого поколения.

В июле 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
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