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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел оснащенный "Калибрами" фрегат ВМФ РФ "Адмирал Григорович"

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Фрегат "Адмирал Григорович" обеспечивал безопасность судов в Средиземном море.
Фрегат "Адмирал Григорович" обеспечивал безопасность судов в Средиземном море.
Источник изображения: Владимир Пасякин/ РГ

Стамбул. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" в четверг, пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

Вместе с ним через Босфор в Средиземное море проследовали также противоминный корабль "Иван Голубец" и спасательный буксир СБ-739.

Ранее в четверг в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что фрегат "Адмирал Григорович" будет выполнять задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

По данным штаба флота, корабль сменит фрегат "Адмирал Эссен", выполняющий там задачи с октября 2020 года.

"Адмирал Григорович"- современный российский фрегат, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Регулярно выполняет задачи в составе российской эскадры в Средиземном море. Наносил удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", в понедельник в Средиземное море также вошел большой десантный корабль ВМФ России "Новочеркасск".

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Алмаз-Антей
Новатор ОКБ
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
Калибр КР
ЧФ
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