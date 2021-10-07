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Подлодка «Магадан» готовится к первому подъему Андреевского флага

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дизельная подводная лодка проекта 636.3, оснащенная крылатыми ракетами «Калибр», войдет в состав российского Военно-морского флота 12 октября.

«Эту дату утвердил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов», - сообщил журналистам официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

По его словам, на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялось подписание государственной комиссией приёмного акта о завершении испытаний большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан».

Он напомнил, что «Магадан» - третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота (ТОФ), которая заложена 1 ноября 2019 года и спущена на воду 26 марта текущего года в высокой, 91%, степени готовности.

В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии «Уфа» идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Первая подводная лодка, «Петропавловск-Камчатский» передана ВМФ в ноябре 2019 года.

Пятая и шестая подводные лодки серии – «Можайск» и «Якутск» - заложены на предприятии 23 августа 2021 года.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами «Калибр» (разработаны ОКБ «Новатор», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), напоминает Интерфакс.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
Новатор ОКБ
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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