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В Роскосмосе развеяли миф о точности спутниковых изображений

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Источник изображения: Фото: Pixabay.com

Спутники, даже самые современные, не обладают такой точной оптикой, чтобы распознать номер автомобиля или текст. Эти «киношные» мифы в беседе с РИА Новости развеяла Милана Элердова, генеральный директор компании «Терра Тех» — коммерческого оператора «Роскосмоса» по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.

«Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель», — рассказала эксперт и добавила, что при таком разрешении нельзя разглядеть номера машин, однако можно различить деревья и скопления людей.

По словам Элердовой, такие изображения — самые прибыльные для операторов спутниковой съемки. Их цена стартует от 10 центов за квадратных километр.

Ранее специалисты Роскосмоса предложили построить «космическую пушку» для запуска спутников. Так, специалисты намерены запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Среди предлагаемых исследователями вариантов перечислены линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

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Роскосмос
Проекты
Рельсотрон
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