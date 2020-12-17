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В «Роскосмосе» предложили запускать спутники из пушки

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Источник изображения: Фото: Umberto Bacchi / Reuters

Российские специалисты предложили построить «космическую пушку» для запуска спутников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное экспертами головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

Ученые считают, что с учетом современного уровня научно-технического прогресса идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе «Из пушки на Луну» в 1865 году, теперь можно воплотить в жизнь. Так, специалисты намерены запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Среди предлагаемых исследователями вариантов перечислены линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Эксперты отмечают, что плюсом «космической пушки» является низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников. Однако они также подчеркивают, что при запуске спутники будут подвергаться запредельным перегрузкам.

Ранее сообщалось, что Россия потратит 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», предназначенной для полетов к Луне.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Луна
Рельсотрон
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