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В Арктике восстановили заброшенную советскую лабораторию

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Источник изображения: Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») восстановил в Арктике заброшенную советскую лабораторию. После развала СССР она была законсервирована, впоследствии оборудование пришло в негодность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Спецлаборатория использовалась в СССР для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях. Речь идет о температуре от 60 градусов тепла до 60 градусов мороза, а также дождя и усиленного ветра. Условия создавались в испытательных камерах, которые были восстановлены специалистами.

«Аттестация [испытательных камер лабораторного корпуса] стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт», — подчеркнул руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев.

Ранее американский журнал The National Interest назвал 20 образцов оружия, которые «просто невозможно победить». Среди них, в частности, имеется советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения МиГ-21.

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Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-21
Компании
Ростех
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Проекты
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