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В США назвали непобедимое оружие СССР

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Американский журнал The National Interest назвал 20 образцов оружия, которые «просто невозможно победить». Среди них, в частности, имеется советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения МиГ-21.

Издание отмечает, что, несмотря на большое число сбитых во Вьетнаме и ближневосточных странах самолетов МиГ-21, последние оказались «дешевыми, быстрыми, маневренными и не требующими особого обслуживания». Журнал отмечает, что, учитывая клоны, всего в мире было произведено около 13 тысяч таких истребителей, используемых в примерно 50 странах мира.

Издание отмечает, что МиГ-21 до сих пор находятся на вооружении военно-воздушных сил (ВВС) 26 государств, в частности, Индии, Китая, Вьетнама и Румынии. «Кто-нибудь удивится, если МиГ-21 и его варианты все еще будут летать в 2034 году?», — задается вопросом The National Interest.

Журнал отмечает, что американские пилоты отмечали высокую скорость и маневренность МиГ-21, появление которого привело к пересмотру требований к истребителям в США. «В некотором смысле МиГ-21 — это АК-47 (или Т-34, если хотите) мира истребителей», — пишет издание.

В сентябре американское издание Breaking Defense написало, ссылаясь на Роберта Уорка, замминистра обороны США в правительстве президента Барака Обамы, что использование систем искусственного интеллекта (ИИ) может «оживить» старые самолеты, например, МиГ-21.

В октябре 2018 года автор американского издания The Drive Тайлер Роговей прокомментировал ролик, выложенный на Facebook Министерством национальной обороны Румынии. По его словам, маневры румынского легкого истребителя МиГ-21 напоминают, насколько в реальности распространены приемы «рычага и штурвала» (по названию написанной летчиком Вольфгангом Лангевичем популярной книги по управлению самолетами) в деле «бойцов Калашникова».

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