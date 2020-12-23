TNI (США): Почему ВМФ России и ВМС США все чаще сталкиваются в Японском море

Авторитетный американский журнал публикует статью о «художествах» эсминца ВМС США «Джон Маккейн» в водах Восточной Азии. Наряду с затертыми тезисами в ней присутствует и признание «бегства» эсминца из российских вод, и его провокаций в водах Китая и смертельного инцидента 2017 года, произошедшего из-за ошибок командира.

В Восточной Азии разгораются военно-морские конфликты

Вот что необходимо запомнить: "В своем заявлении ВМС США утверждают, что "в 1984 году СССР ввел систему, согласно которой определил протяженность территориальных вод вдоль своих берегов, включая и "прямую линию", которая перекрыла залив Петра Великого, как внутренние воды. Это "перекрытие" не соответствует международным законам. Россия продолжила притязания СССР. Проводя эту операцию, эсминец "Джон Маккейн" должен был продемонстрировать, что США не считают законными утверждения России о том, что залив Петра Великого является "историческим" и принадлежит к территориальным водам РФ".

ВМС США опровергли утверждения России о том, что американский военный корабль был вытеснен из Японского моря, и заявили, что эсминец "Джон Маккейн" с крылатыми ракетами типа "Арли Берк" (USS John S. McCain DDG-56) выполнял служебные задачи в районе залива Петра Великого в Японском море, в соответствии с международным правом на свободу навигации в международных водах.

7-й флот США таким образом ответил на заявления, сделанные ранее в российских государственных СМИ относительно инцидента, которые гласили:

"В 6:17 мск в районе залива Петра Великого произошел инцидент. По данным Минобороны, в 6:17 мск 24 ноября американский эсминец "Джон Маккейн", который несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды России, углубившись за линию морской границы на 2 км.

Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу же вышел в нейтральные воды. Повторных попыток войти в них американский эсминец не предпринимал",- говорилось в сообщении ТАСС.

7-й флот ответил на эти претензии достаточно резко.

"Заявление Российской Федерации об этом инциденте не соответствует действительности, - говорится в его официальном заявлении. - Эсминец "Джон Маккейн" не был "выдворен" из чьих-либо территориальных вод. "Маккейн" совершал плавание в соответствии с правом на свободу навигации, гарантированном международными законами, и продолжил выполнять свои задачи в международных водах. Соединенные Штаты никогда не подчинятся давлению и угрозам, и не согласятся признать незаконные территориальные претензии, с которыми выступает Российская Федерация".

7-й флот добавил, что эсминец не нарушал границу территориальных вод России.

"В 1984 году Советский Союз провел линию, определившую протяженность территориальных вод вдоль своих берегов, включая и "прямую линию", которая перекрыла залив Петра Великого, как внутренние советские воды. Это перекрытие протяженностью в 106 морских миль не соответствует международным законам. Россия продолжила притязания СССР. Проводя эту операцию, эсминец "Джон Маккейн" должен был продемонстрировать, что США не считают законными утверждения России о том, что залив Петра Великого является "историческим" и принадлежит к территориальным водам РФ"

Следует особо отметить, что этот морской инцидент между США и Россией последовал за аналогичным инцидентом в октябре, когда Китай также заявил, что тот же американский военный корабль вторгался в его территориальные воды.

Военный корабль США "Джон С. Маккейн" назван в честь покойного сенатора Соединенных Штатов. Он входит в 15-ю эскадру эсминцев 7-го флота. Порт приписки - военно-морская база Йокосука в городе Йокосуке, Япония. Корабль оснащен двумя системами противоракетной обороны Aegis. Эсминец, как сообщается, несет также крылатые ракеты "Томагавк", зенитные ракеты SM-2 и противолодочные системы RUM-139 ASROC.

В августе 2017 года эсминец в Малаккском проливе поблизости от Сингапура столкнулся с нигерийским танкером "Alnic MC", в результате чего погибли десять членов экипажа "Джона Маккейна" (в приведенной ссылке указывается на статью из TNI от 6 октября 2017 года. В ней причиной аварии называется плохая выучка команды и офицерского состава эсминца).

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Питер Суцю - писатель из Мичигана, который пишет для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Он является автором нескольких книг о вооружениях. Эта статья впервые появилась в прошлом месяце и перепечатывается из-за интереса читателей.

Питер Суцю (Peter Suciu)