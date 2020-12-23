Главное командование ВМФ и предприятия ОПК совершенствуют сервисное обслуживание кораблей и подлодок

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) на этапе Государственных испытаний на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", июнь 2020 года.

ЦАМТО, 22 декабря. Главное командование ВМФ во взаимодействии с организациями и предприятиями ОПК продолжает работу по дальнейшему совершенствованию сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок, а также по поддержанию их заданной степени технической готовности.

Так, 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта завершил разработку типовой ведомости сервисного обслуживания (ТВСО) для кораблей класса "корвет" проекта 20385 и типовой ведомости сервисного обслуживания для кораблей противоминной обороны проекта 12700.

За последние годы 51-й ЦКТИ судоремонта по заказу Главного командования ВМФ разработал типовые ведомости сервисного обслуживания для кораблей и подводных лодок ВМФ 15 проектов.

Типовая ведомость сервисного обслуживания – организационно-технический документ, устанавливающий перечень работ по техническому обслуживанию составных частей и комплектующих изделий корабля, с указанием периодичности видов технического обслуживания, трудоемкости, состава и рекомендуемого исполнителя работ, а также необходимого количества запасных частей, материалов, специального инструмента и приспособлений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.