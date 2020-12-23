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ЦАМТО

Главное командование ВМФ и предприятия ОПК совершенствуют сервисное обслуживание кораблей и подлодок

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Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) на этапе Государственных испытаний на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", июнь 2020 года
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) на этапе Государственных испытаний на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", июнь 2020 года.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 22 декабря. Главное командование ВМФ во взаимодействии с организациями и предприятиями ОПК продолжает работу по дальнейшему совершенствованию сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок, а также по поддержанию их заданной степени технической готовности.

Так, 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта завершил разработку типовой ведомости сервисного обслуживания (ТВСО) для кораблей класса "корвет" проекта 20385 и типовой ведомости сервисного обслуживания для кораблей противоминной обороны проекта 12700.

За последние годы 51-й ЦКТИ судоремонта по заказу Главного командования ВМФ разработал типовые ведомости сервисного обслуживания для кораблей и подводных лодок ВМФ 15 проектов.

Типовая ведомость сервисного обслуживания – организационно-технический документ, устанавливающий перечень работ по техническому обслуживанию составных частей и комплектующих изделий корабля, с указанием периодичности видов технического обслуживания, трудоемкости, состава и рекомендуемого исполнителя работ, а также необходимого количества запасных частей, материалов, специального инструмента и приспособлений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20385
пр. 12700
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