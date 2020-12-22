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ТАСС

Шойгу заявил, что ни одного серьезного инцидента в Нагорном Карабахе не допущено

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Российские миротворцы в Карабахе
Российские миротворцы в Карабахе.
Источник изображения: Арам Нерсесян/РИА Новости

Как отметил глава Минобороны РФ, под руководством российских миротворцев был организован обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу "всех на всех"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Возникновение серьезных инцидентов не было допущено за время присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник на расширенном заседании коллегии министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента. Открыто и поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору", - сказал он.

Как отметил Шойгу, под руководством российских миротворцев был организован обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу "всех на всех". Кроме того, проведен обмен телами погибших.

Модульные военные городки

32 современных модульных военных городка для российских миротворцев будут построены в Нагорном Карабахе к апрелю, сообщил Шойгу.

"Для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка общей емкостью 330 человек. До 1 апреля следующего года развернем 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта", - сказал он.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.

О миротворческой операции

Миротворческая операция в Нагорном Карабахе проводится с 10 ноября в соответствии с трехсторонними договоренностями. По состоянию на сегодняшний день группировка российских войск развернула в назначенных районах 23 наблюдательных поста.

"Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев", - сообщил министр обороны.

Российские миротворцы также проводят разминирование территории Нагорного Карабаха, по состоянию на сегодняшний день всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов.

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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