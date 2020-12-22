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Интерфакс-АВН

Путин: армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России

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Стратегические комплексы "Ярс"
Стратегические комплексы "Ярс".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Ядерная триада России вышла на уровень гарантированного обеспечения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах - 86 процентов. Таким образом, наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

Вместе с тем, по его словам, "стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо".

"Скорость изменения во всех критически важных для вооружённых сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1", скорости изменений космические", - сказал Путин.

При этом, говоря о показателях оснащенности армии современным оружием, президент напомнил о том, как обстояло с этим дело ранее.

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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