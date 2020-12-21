Процессоры «Эльбрус» прошли суровую проверку ресурсоемкими играми

Российская компания Gaijin Entertainment портировала популярные видеоигры своей разработки War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Enlisted на ПК с процессором «‎Эльбрус-8С». Производительность оказалась сравнимой с аналогичной системой на Intel Core.

Российская компания Gaijin Entertainment завершила эксперимент по портированию созданных ею ресурсоемких видеоигр на процессорную платформу «‎Эльбрус» компании МЦСТ. Разработчики полагают, что им удалось добиться достаточно высоких результатов при запуске версий War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Enlisted.

Так, частота смены кадров в военном онлайн-симуляторе War Thunder при настройках графики Maximum держалась на уровне более 60 кадров в секунду (frames per second, FPS), а в онлайн-шутерах Enlisted и CRSED: F.O.A.D. составляла более 30 FPS.

«Современные 3D игры — одни из наиболее ресурсоемких приложений, — отметил Константин Трушкин, заместитель гендиректора по маркетингу МЦСТ. — Перенос Gaijin Entertainment своих продуктов на платформу "Эльбрус" позволил не только убедиться, что производительность процессора "Эльбрус-8С" находится на высоком уровне, но и найти в ходе портирования несколько ошибок в исходных кодах, вызванных недостаточно строгим следованием стандарту С++».

Как заверил Константин Трушкин, позитивные результаты практической проверки в видеоиграх показали зрелость архитектуры «Эльбрус», ее универсальность и готовность к работе с современными вычислениями.

Согласно экспертному мнению разработчиков из Gaijin Entertainment, российский процессор «Эльбрус-8С» уже «можно считать подходящим для запуска современных игр», тем более, что 30-40 FPS, хотя и не рекорд по нынешним меркам, но вполне достаточно чтобы поиграть против ботов, а более 60 FPS в War Thunder можно считать успешным результатом. На следующем этапе в Gaijin Entertainment намерены ознакомиться с возможностями процессора «Эльбрус-8СВ» пятого поколения.

Как пояснил Константин Трушкин, при запуске тех же игр и подобных приложений на процессорах «Эльбрус-8СВ» никаких сложностей или проблем не ожидается. Разница лишь в том, что в отличие от четвертого поколения, процессоры «Эльбрус-8СВ» пятого поколения поддерживают ряд новых технологий и функций, которые не смогут проявить себя на старом ПО. Дальнейшая оптимизация программных инструментов под возможности новых процессоров обеспечит соответствующий рост производительности.

Итоги эксперимента в МЦСТ оценили как очень важные для дальнейшего развития экосистемы «Эльбрус». В компании надеются на дальнейшее сотрудничество с Gaijin Entertainment и готовы оказывать коллегам помощь при работе с новыми поколениями процессоров «Эльбрус».

На вопрос о перспективах поддержки процессорами производства МЦСТ мощного графического ПО Константин Трушкин рассказал, что сегодня большая часть таких «тяжелых» приложений, например, в области САПР, как правило, обеспечены поддержкой платформы Windows, однако по мере появления версий под Linux их портирование под «Эльбрусы» не займет много времени и ресурсов, тем более что 512-битная ширина команд VLIW-процессоров «Эльбрус» подтвердила высокую эффективность в работе со сложными графическими задачами.

Так, еще в 2016 г. CNews сообщил об адаптации компанией «Тесис» при участии МЦСТ первой системы для инженерных расчетов Flowvision. По словам Константина Трушкина, современные процессоры «Эльбрус» готовы к работе с подобными комплексными нагрузками и могут обеспечить достаточно высокую производительность. В настоящее время МЦСТ сотрудничает с рядом российских компаний, в том числе, по вопросам переноса приложений класса САПР на платформу «Эльбрус».

Константин Трушкин также рассказал о том, что разработчики МЦСТ проводят исследования в области применения процессоров «Эльбрус» в связке с графическими картами для ускорения научных и прикладных вычислений, в том числе, для задач машинного обучения.

В частности, в настоящее время уже проведена полноценная адаптация экосистемы «Эльбрус» для API OpenCL, и системы с графические картами AMD показывают высокий уровень производительности. С видеокартами Nvidia, по словам Константина Трушкина, ситуация пока сложнее — ввиду закрытости их кода, но в МЦСТ работают над этим вопросом.

Для экспериментов по портированию игр на микроархитектуру «‎Эльбрус» и тестового сравнения использовалась рабочая станция «Эльбрус 801-РС» на базе серийно выпускаемого с 2016 г. восьмиядерного процессора «Эльбрус-8С» четвертого поколения с тактовой частотой 1,3 ГГц. В тестах использовалась система с видеокартой AMD Radeon R9 380 и 32 ГБ оперативной памяти DDR3 под управлением ОС «‎Эльбрус Линукс 6.0 rc3», с Vulkan и компилятором LCC 1.25.09.

Для сравнения была выбрана аппаратная платформа, схожая по годам разработки и производительности, на базе процессора Intel Core i5-3570 с тактовой частотой 3,4 ГГц, видеокарты Nvidia GeForce GTX 960, 16 ГБ оперативной памяти DDR3, под управлением ОС Windows 8.1.

Игра War Thunder запускалась в оконном режиме с разрешением 1908×1040, настройками графики Maximum и настройкой «Tire/tracks marks» в «None». Игры Enlisted и CRSED запускались в оконном режиме с разрешением 1908×1040, настройками графики по умолчанию и отключенной Global Illumination.

При тестировании War Thunder в режиме тестового выезда на танке (сразу после загрузки, без движения техники) система на «Эльбрус-8С» показала примерно 82 FPS, система на Intel Core i5-3570 — порядка 70 FPS.

В игре Enlisted с одним игроком и тремя ботами «Эльбрус» показал порядка 30 FPS, Intel Core — 75 FPS, в бенчмарке CRSED было достигнуто 43,6 FPS и 90,5 FPS, а в игровом режиме CRSED с одним игроком и пятью ботами — 35 FPS и 95 FPS, соответственно. В неожиданно низком результате для ПК в первом и четвертом случае, по мнению разработчиков, скорее всего виновен драйвер Vulkan для Windows.

Игры War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Enlisted работают на движке Dagor 6.0 собственной внутренней разработки Gaijin Entertainment. В настоящее время они доступны в коммерческих версиях для ПК и различных консолей, включая PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

«Мы постоянно работаем с самыми разными платформами, и очень здорово, что новое интересное железо разрабатывается и в России, – отметил Антон Юдинцев, сооснователь Gaijin Entertainment. – Нам было очень интересно узнать, насколько отечественный процессор, построенный на необычной архитектуре VLIW, способен работать с играми на нашем движке».

По словам разработчиков, ранее под «Эльбрус» компилировали только старые игры с открытым исходным кодом, и вопрос сложности переноса современных игр и возможности их запуска с комфортной частотой обновления экрана долгое время оставался открытым.

Портирование производилось на основе Linux-версии War Thunder, что позволило свести процесс к написанию всего нескольких сотен строк кода. В процессе компиляции War Thunder c драйвером OpenGL 3 и запуска с Vulkan, по словам разработчиков Gaijin, возникли сложности с компилятором шейдеров в драйвере Vulkan, что в итоге привело к невысокому показателю FPS в War Thunder, а Enlisted и CRSED и вовсе не работали.

Здесь на помощь пришли разработчики МЦСТ, которые в итоге обогатили программную экосистему «Эльбрусов» полноценной поддержкой популярного и востребованного API Vulkan, а также обновили графический стек, обновили Mesa до версии 20.1.8, что в итоге позволило использовать компилятор шейдеров Valve ACO с открытым кодом и ускорить компиляцию шейдеров в Vulkan.

В итоге разработчикам Gaijin Entertainment удалось в игре War Thunder нарастить количество обновлений экрана в секунду в разы, а в играх Enlisted и CRSED: F.O.A.D. добиться стабильного превышения 30 кадров в секунду.