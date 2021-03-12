PlayStation 5: возможности и особенности новой игровой консоли

Компания Sony представила PlayStation 5 в 2020 году. Консоль превосходит предыдущие устройства в плане производительности и функционала, предлагая полное погружение в игровой процесс.

Что нового в PlayStation 5, в чем плюсы консоли

Игровая консоль нового поколения предлагает пользователям новейшее аппаратное обеспечение, стильный дизайн, широкий набор опций и технологий для потрясающих игр. Представленная в 2020 году Playstation 5 впечатляет техническими характеристиками, ускоряя загрузку, обеспечивая отличный эффект погружения и поддерживая телевизоры с самым высоким разрешением, включая 4K и HDR.

Другие особенности консоли

Возможность играть в игры для PS4 (разработчики учли пожелания пользователей, когда после покупки PS4 они не могли играть в игры для консоли третьего поколения). К тому же в приставке пятого поколения предусмотрен режим ускорения, который позволяет гораздо быстрее запускать старые игры.

Высокая частота кадров, что позволяет играть на телевизорах 4K и HDR.

Скоростные SSD диски (загрузка игр стали практически моментальной).

Трассировка лучей – технология, обеспечивающая полное погружение в игровой процесс и делающая визуальную картинку еще более реалистичной и красивой.

Покупатели уже сегодня могут оформить предзаказ консоли, зайдя на сайт technodom.kz, здесь же есть возможность подробнее ознакомиться с характеристиками новой PlayStation 5.

Эксклюзивные игры, контроллер, дизайн PS5

Один из главных аргументов в пользу покупки PS5 – это большое количество эксклюзивных игр от разных студий. Компания позаботится о том, чтобы у пользователей был доступ к лучшим и уникальным проектам.

Впрочем, уже сейчас владельцы консоли Playstation 5 могут выбирать самые крутые игрушки, например, «Человек паук» или Gran Turismo 7, шутер Returnal или FIFA 21. Выбор большой, и он будет увеличиваться.

Впечатляющий контроллер

Многие эксперты уже дали положительные отзывы относительно возможностей контроллера DualSense, который получил эргономичную форму и целый набор интересных опций. Тактильная отдача обеспечивает погружение геймера в игровой процесс, а возможность программирования жесткости курков позволяет настраивать контроллер под себя. Предусмотрены встроенные микрофоны, благодаря которым вы сможете общаться с друзьями во время игр без гарнитуры. Управление действительно стало удобным.

Оригинальный дизайн

В завершение добавим, что консоль PS5 получила интересный облик – черно-белые оттенки, стильная форма, внушительные размеры. Приставка без проблем впишется в современный интерьер.

Возможности PS5 стоит оценивать лично, чтобы понять, насколько сильно изменился новый продукт компании Sony.