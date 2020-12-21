Китай начал исследовать образцы лунного грунта, доставленные «Чанъэ-5»

Китайские ученые приступили к изучению образцов лунного грунта, которые доставил на Землю автоматический космический аппарат «Чанъэ-5». Исследователи надеются лучше понять структуру спутника нашей планеты.

Китайские ученые извлекли из возвращаемой капсулы космического аппарата «Чанъэ-5» один килограмм и 731 грамм лунного грунта, приступив к изучению доставленных образцов. «19 декабря образцы лунного грунта, полученные в ходе миссии “Чанъэ-5”, были официально переданы. Китай приступил к своей первой научной работе по хранению, анализу и исследованию образцов внеземных тел», — передает РИА Новости заявление китайской стороны.

Некоторую часть лунной породы добыли с глубины до двух метров, пробурив специально для этого скважину. Часть образцов собрали с поверхности спутника при помощи механического манипулятора. Ученые надеются, что полученные в результате исследования образцов данные позволят лучше понять строение спутника Земли.

Для выполнения поставленных перед миссией целей и задач посадочный модуль «Чанъэ-5» снабдили оптическими камерами, минеральным спектрометром, анализатором почвенного газа, инструментом анализа состава почвы, анализатором температуры проб и роботизированной буровой установкой. Общая масса станции «Чанъэ-5» составила 8200 килограммов.

Напомним, 17 декабря возвращаемая капсула «Чанъэ-5» совершила посадку в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Таким образом, КНР стала первой за прошедшие 44 года страной, которая смогла доставить на нашу планету геологические образцы с Луны. В предыдущий раз это выполнила советская станция «Луна-24».

Для Китая эта миссия знаковая вдвойне: это первая в истории Поднебесной возвращаемая экспедиция с естественного спутника нашей планеты. Примерно в 2023-2024 годах китайцы постараются повторить успех, запустив станцию «Чанъэ-6»: она должна стать второй китайской возвращаемой экспедицией к Луне.

Миссии «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» можно рассматривать в контексте подготовке Китая к первой в его истории пилотируемой экспедиции к спутнику Земли. Согласно ранее обнародованной информации, КНР может осуществить первые пилотируемые полеты к Луне ближе к 2030-м.

Для этого сейчас создают сверхтяжелый носитель «Чанчжэн-9» и пилотируемый космический корабль нового поколения. Успешный испытательный запуск последнего провели в мае в этого года. Построить на Луне научную базу Китай планирует примерно к середине века.