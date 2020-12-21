Китай приступил к исследованию образцов лунного грунта, извлеченных из аппарата "Чанъэ-5"

Образцы были официально переданы ученым 19 декабря

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые КНР извлекли из возвращаемой капсулы китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" 1 731 грамм лунного грунта и приступили к его исследованию. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

"19 декабря образцы лунного грунта, полученные в ходе миссии "Чанъэ-5", были официально переданы [ученым]. Китай приступил к своей первой научной работе по хранению, анализу и исследованию образцов внеземных тел", - передает агентство.

17 декабря в 01:59 по пекинскому времени (16 декабря, 20:59 мск) возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата "Луна-24" в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

В ходе миссии аппарата "Чанъэ-5" часть лунной породы была добыта из пробуренных посадочным модулем скважин с глубины до 2 м, остальные образцы были собраны с поверхности Луны при помощи механического манипулятора.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" с аппаратом "Чанъэ-5" была запущена 24 ноября космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань.