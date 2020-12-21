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В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали ненадежным

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«Адмирал Кузнецов»
«Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» (проекта 1143.5) не отличается надежностью, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Среди происшествий, которые произошли с данным кораблем, издание называет, в частности, инцидент 2018 года, когда в результате затопления плавучего дока на авианосец упал башенный кран, что привело к возникновению на «Адмирале Кузнецове» пятиметровой пробоины.

«Как и большинство крупных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, авианосец сопровождает океанский буксир, когда он уходит в рейс за границу», — отмечает издание.

В декабре американский журнал The National Interest отметил, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.

В июне президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что после ремонта «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить.

В октябре 2018 года издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ России.

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Россия
США
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Адмирал Кузнецов
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1143 Кречет
NATO
Авианосец
Военные учения
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