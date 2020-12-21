Европейцы объединили усилия для создания фрегата нового поколения

Германия и Нидерланды разработают новый фрегат совместными усилиями. Перспективный корабль сменит немецкие фрегаты типа Sachsen и нидерландские типа De Zeven Provinciën.

Европейцы все более активно кооперируются для реализации амбициозных военно-промышленных программ, что вполне логично с учетом постоянного удорожания последних. Как стало известно, Германия и Нидерланды подписали соглашение о совместной разработке фрегата нового поколения. Он должен заменить корабли ВМС Германии типа Sachsen (F124) и фрегаты Королевских военно-морских сил Нидерландов типа De Zeven Provinciën.

Соглашение подписали статс-секретарь Министерства обороны Нидерландов Барбара Виссер и ее немецкий коллега Бенедикт Циммер. «Обе страны будут сотрудничать, в частности, в области исследований, разработок и приобретений», — говорится в заявлении нидерландского Минобороны. «Предполагается, что промышленность наших стран получит от этого оптимальную выгоду», — заявила Барбара Виссер.

Фрегат типа Sachsen («Саксония) был разработан в 1990-х немецкими судостроительными компаниями Blohm + Voss и ThyssenKrupp. Новые корабли заменили устаревшие эсминцы типа 103. Первый корабль типа Sachsen заложили в 1999 году и спустили на воду в 2001-м. В строй корабль ввели в 2003 году. Всего построили три таких фрегата. Последний корабль — Hessen — ввели в строй в 2006 году.

Фрегат типа Sachsen Источник изображения: navalnews

Фрегат типа De Zeven Provinciën спроектировали в 1993-1998-х. Основная задача кораблей этого типа — обеспечение противовоздушной обороны. В роли флагманских кораблей Королевских военно-морских сил Нидерландов фрегаты сменили корабли типа Trompklasse. Всего на сегодня построили четыре фрегата типа De Zeven Provinciën. Последний из них ввели в строй в 2005 году.

Фрегат типа De Zeven Provincië Источник изображения: navalnews

Сейчас на территории Евросоюза реализуют целый ряд важных программ в сфере кораблестроения. Самая амбициозная из них — программа разработки перспективного французского суперавианосца, получившая обозначение Porte Avion Nouvelle Generation (PANG).

Согласно недавно представленным данным, он будет чем-то средним между единственным находящимся сейчас в строю французским авианосцем Charles de Gaulle и американскими «гигантами» типа Gerald R. Ford и Nimitz. Ввести новый авианосец в строй хотят примерно к концу 2030-х.

Получить в будущем авианосец новой постройки хочет и Россия. А пока Военно-морской флот будет модернизировать авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».