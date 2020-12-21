Франция успешно испытала обновленную сверхзвуковую ядерную ракету ASMPA

Французы провели успешные тесты новой версии крылатой ракеты воздушного базирования с ядерной боевой частью ASMPA (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré). Носителем изделия выступает истребитель четвертого поколения Dassault Rafale.

Неделю назад, 9 декабря, Генеральная дирекция по вооружению Франции (DGA) вместе с корпорациями MBDA и Dassault успешно осуществила первый испытательный пуск обновленной версии ядерной крылатой ракеты воздушного базирования ASMPA (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré). Ракета этого типа состоит на вооружении истребителей Dassault Rafale.

В качестве генерального подрядчика проекта выступает MBDA. Запуск выполнили с истребителя, эксплуатируемого Dassault Aviation. В испытаниях участвовали французские Воздушно-космические силы и ВМС.

Испытание улучшенной ASMPA Источник изображения: MBDA

ASMPA — сверхзвуковая крылатая ракета с ядерной боеголовкой. До 2018 года ASMPA использовали на истребителе-бомбардировщике Mirage 2000N-K3, затем изделие интегрировали в состав арсенала истребителя Rafale F3R. Ракета поступила на вооружение ВВС Франции в 2009 году. На вооружение ВМС ее приняли в 2010-м.

В 2016 году Франция запустила программу модернизации этих ракет. Ее цель — предотвратить устаревание и улучшить характеристики изделия. Участие в создании обновленной ракеты приняли специалисты центра аэрокосмических исследований ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aerospatiales), которые были причастны и к разработке предыдущей версии.

Ракета Air-Sol Moyenne Portée Amélioré имеет дальность действия около 500 километров и скорость до М=3. Она оснащается термоядерной боеголовкой TNA (Tête Nucléaire Aéroportée) переменной мощности: от 100 до 300 килотонн. Базовую версию изделия — ASMP (Air-Sol Moyenne Portée) — начали эксплуатировать в 1986 году.

ASMPA Источник изображения: defensenews

Dassault Rafale представляет собой многоцелевой истребитель поколения 4++. На сегодня это одна из наиболее совершенных машин такого типа в мире. Самолет активно используют ВВС и ВМС Франции, а также Египет, Индия и Катар. По состоянию на январь 2019 года произвели 175 подобных машин. Предполагается, что потенциал самолета позволит ему служить даже во второй половине XXI века.

Напомним, недавно Франция начала реализацию одной из самых масштабных оборонных программ в своей истории — разработку перспективного авианосца, который сможет сменить авианосец Charles de Gaulle. Программа получила название Porte Avion Nouvelle Generation (PANG). Предполагается, что новый корабль будет существенно крупнее своего предшественника.