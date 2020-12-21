Американское оборудование для двух итальянских специальных самолетов на базе Gulfstream G550

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 15 декабря 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Италии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) оборудования для создания на базе двух больших бизнес-джетов Gulfstream G550 самолетов радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (Airborne Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Electronic Warfare - AISREW). Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 500 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Один из двух ранее приобретенных ВВС Италии самолетов дальнего радиолокационного дозора и управления G550 CAEW (Е-550А) на базе Gulfstream G550, оснащенных радиолокационным и радиотехническим комплексом израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) (итальянский бортовой номер самолета 14-12, серийный номер 5454) (с) Stefano Monteleone / Archivio Aviation Report

Главным подрядчиком поставки выступит американская корпорация L3Harris. Помимо собственно специального целевого оборудования AISREW, в поставку также войдут системы радиоразведки RIO Communications Intelligence System, терминалы системы радиосвязи Information Distribution Systems - Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS), бортовые комплексы обороны AN/ALE-47, оптико-электронные системы MX-20HD и бортовые РЛС Osprey 50 AESA с АФАР.

Со стороны bmpd напомним, что в июне 2020 года стало известно, что израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI), подписала контракт, предположительно, с Италией на поставку разведывательного самолёта специального назначения (Special Mission Aircraft) на сумму 350 млн долл. Предположительно, имелась в виду поставка самолета радио- и радиотехнической разведки на той же базе Gulfstream G550. Ранее в 2012 году Италия в рамках оффсетной сделки на закупку Израилем итальянских учебно-боевых самолетов Leonardo M-346 Master заказала в Израиле у IAI два самолёта ДРЛО и управления G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning & Control System) так же на базе Gulfstream G550, самолёты были переданы Италии в 2016 и 2018 годах, получив итальянское обозначение Е-550А.

В начале декабря 2020 года из документов, распространенных в итальянском парламенте стало известно, что министерство обороны Италиия планирует в период до 2032 года приобрести до восьми самолетов радио- и радиотехнической разведки на базе Gulfstream G550, на общую сумму 1,223 млрд евро. Причем первые два самолета планировалось приобрести для переоборудования уже в ближайшее время.