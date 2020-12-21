Войти
bmpd.livejournal.com

Американское оборудование для двух итальянских специальных самолетов на базе Gulfstream G550

24
0
0

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 15 декабря 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Италии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) оборудования для создания на базе двух больших бизнес-джетов Gulfstream G550 самолетов радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (Airborne Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Electronic Warfare - AISREW). Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 500 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Один из двух ранее приобретенных ВВС Италии самолетов дальнего радиолокационного дозора и управления G550 CAEW (Е-550А) на базе Gulfstream G550, оснащенных радиолокационным и радиотехническим комплексом израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) (итальянский бортовой номер самолета 14-12, серийный номер 5454) (с) Stefano Monteleone / Archivio Aviation Report

Главным подрядчиком поставки выступит американская корпорация L3Harris. Помимо собственно специального целевого оборудования AISREW, в поставку также войдут системы радиоразведки RIO Communications Intelligence System, терминалы системы радиосвязи Information Distribution Systems - Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS), бортовые комплексы обороны AN/ALE-47, оптико-электронные системы MX-20HD и бортовые РЛС Osprey 50 AESA с АФАР.

Со стороны bmpd напомним, что в июне 2020 года стало известно, что израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI), подписала контракт, предположительно, с Италией на поставку разведывательного самолёта специального назначения (Special Mission Aircraft) на сумму 350 млн долл. Предположительно, имелась в виду поставка самолета радио- и радиотехнической разведки на той же базе Gulfstream G550. Ранее в 2012 году Италия в рамках оффсетной сделки на закупку Израилем итальянских учебно-боевых самолетов Leonardo M-346 Master заказала в Израиле у IAI два самолёта ДРЛО и управления G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning & Control System) так же на базе Gulfstream G550, самолёты были переданы Италии в 2016 и 2018 годах, получив итальянское обозначение Е-550А.

В начале декабря 2020 года из документов, распространенных в итальянском парламенте стало известно, что министерство обороны Италиия планирует в период до 2032 года приобрести до восьми самолетов радио- и радиотехнической разведки на базе Gulfstream G550, на общую сумму 1,223 млрд евро. Причем первые два самолета планировалось приобрести для переоборудования уже в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Италия
США
Продукция
AN/ALE-47
M-346
MV-22 Osprey
Компании
General Dynamics
IAI
Leonardo
Navantia
Проекты
2020-й год
АФАР
Похожие новости
24.03.2020
ВВС США хотят провести эксперимент с новой концепцией подготовки летного состава
24.01.2018
Италия получила из Израиля оба самолета дальнего радиолокационного дозора СAEW
25.11.2016
Военный бизнес-джет. ВВС Италии ожидают самолет ДРЛО
01.07.2009
Новинки парижского салона
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 21.12 00:05
  • 83
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95