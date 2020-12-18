BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF

Британская корпорация BAE Systems показала новый дизайн перспективного легкого танка, который создают для Сухопутных сил США по программе Mobile Protected Firepower. В будущем машина может дополнить основной боевой танк M1.

BAE Systems давно работает в направлении создания нового танка для Армии США. Речь идет об амбициозной программе Mobile Protected Firepower (MPF), призванной найти относительно легкую (по меркам основных боевых танков) машину, которая дополнит знаменитый M1 Abrams.

Недавно британцы показали обновленный дизайн танка — участника конкурса MPF. Ранний прототип боевой машины мы могли видеть в 2018-м. Ее построили на базе старого легкого танка М8, от которого американцы отказались в 90-х и который первоначально создавали для другой программы.

Первоначальная версия имела классическую компоновочную схему. Танк получил 105-миллиметровое орудие, а также пулеметы калибра 12,7 и 7,62 миллиметра. Мощность двигателя — 550 лошадиных сил. Запас хода по шоссе составлял 480 километров.

Новый танк, как можно видеть, имеет существенные отличия от ранее показанного прототипа. Одно из главных — башня увеличенных размеров. На ней, вероятно, установят комплекс активной защиты.

Концепт BAE Systems Источник изображения: BAE Systems

Помимо основного орудия, танк получит несколько пулеметов. Экипаж боевой машины — три человека. Масса и габариты позволяет перевозить танк на военно-транспортном самолете C-130.

Концепт BAE Systems Источник изображения: BAE Systems

BAE Systems — не единственный участник конкурса Mobile Protected Firepower. В этом году корпорация General Dynamics впервые продемонстрировала публике свой опытный образец легкого танка, разрабатываемого по программе Mobile Protected Firepower. Двигатель находится в передней части, башня смещена назад. Высокую живучесть боевой машины на поле боя должен обеспечивать комплекс активной защиты.

Танк от General Dynamics Источник изображения: General Dynamics

В обозримом будущем военные США сравнят построенные образцы и сделают окончательный выбор. Полномасштабное серийное производство победившей в конкурсе машины, согласно ранее представленным данным, могут начать в этом десятилетии.

Напомним, не так давно американское Минобороны представило несколько концептов опционально экипажных танков, которые могут в будущем сменить основной боевой танк M1. В числе предложенных вариантов — 64-х тонная боевая машина, оснащенная башней, похожей на башню танка Leclerc. Масса двух других вариантов составляет 54 и 59 тонн соответственно.