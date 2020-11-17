США рассекретили концепты танков будущего, которые могут сменить M1 Abrams

Американское Минобороны представило концепты опционально экипажных танков, которые могут в будущем сменить M1 Abrams.

Центр наземных транспортных систем армии Соединенных Штатов Америки в Форт-Беннинге представил изображения концептов опционально экипажных танков (Optionally Manned Tank).

Первая из показанных машин имеет массу в 54 тонны, а основным ее оружием должна стать 120-миллиметровая пушка. Также танк получит пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметра. Башня концепта напоминает башню израильского танка «Меркава», смещенную в заднюю часть боевой машины.

Optionally Manned Tank Источник изображения: The Dead District

Второй вариант Optionally Manned Tank — более крупный. Масса танка — 59 тонн. Машину могут оснастить принципиально новым орудием большего калибра, которое существенно повысит огневую мощь. Одна из важных конструктивных особенностей — большая и довольно длинная башня.

Optionally Manned Tank Источник изображения: The Dead District

Еще крупнее может стать третий вариант, имеющий боевую массу в 64 тонны. По форме башни машина напоминает французский основной боевой танк Leclerc. Высокой боевой мощи, как и во втором случае, может поспособствовать орудие увеличенного калибра.

Optionally Manned Tank Источник изображения: The Dead District

Представленные образцы необязательно воплотят в металле: они просто демонстрируют нынешнее направление развития бронетанковых сил Армии США. Вероятно, настоящий американский танк будущего будет существенно отличаться от образов, представленных Центром наземных транспортных систем.

В ближайшем будущем Соединенные Штаты продолжат эксплуатацию своих M1 Abrams, постепенно наделяя танк новыми возможностями. Напомним, не так давно американские Сухопутные силы получили первые серийные танки M1A2 SEP V3 Abrams.

M1A2 SEP V3 Источник изображения: dambiev

От более ранних версий эти машины отличают, в частности, повышенный уровень защиты и улучшенная электроника. Одна из важнейших особенностей новой версии — применение израильского комплекса активной защиты Trophy, который может эффективно перехватывать неприятельские боеприпасы при помощи РЛС и поражающих элементов.

Кроме того, американцы планируют вооружиться новым легким танком. В апреле General Dynamics и Сухопутные силы организовали публичную демонстрацию опытного образца такой боевой машины, разработанной в рамках амбициозной программы Mobile Protected Firepower.

Танк от General Dynamics Источник изображения: General Dynamics

Двигатель танка расположен в передней части, а башню сместили назад. И хотя по степени защищенности машина существенно уступает основным боевым танкам, она должна иметь хорошие показатели выживаемости. Этому, в частности, поспособствует комплекс активной защиты.

Стоит также отметить, что собственный вариант для участия в конкурсе Mobile Protected Firepower предложила и британская ВАЕ Systems.