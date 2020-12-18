Войти
Lenta.ru

Российская «Стратегия» проследит за ВМС США на Черном море

362
0
0
Источник изображения: Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Новая российская система автоматического освещения надводной обстановки «Стратегия» разработки Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) позволит, в частности, отслеживать корабли Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море, сообщает РИА Новости.

Система использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные радиолокационных станций (РЛС) и внутренние каналы передачи объектовой информации флота. Анализируя соответствующую информацию, «Стратегия» определит принадлежность кораблей, входящих в Черное море.

В марте ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что вторая загоризонтная РЛС «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.

В апреле «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что РЛС «Небо-М» и «Подлет», усиленные автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М», прикроют небо Дальнего Востока.

В октябре 2019 года генеральный директор НИИДАР Кирилл Макаров сообщил, что размещение «Контейнера» в глубине России объясняется существованием мертвой зоны радиусом 900 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
НИИДАР
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.12.2020
Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
14.09.2018
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
12.12.2013
Европу накроет российским «Контейнером»
20.11.2013
Курсом здравого смысла
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем